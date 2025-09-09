愛雅收網友道歉私訊：心酸酸的！　懷孕挨酸公主病吐心聲

記者王靖淳／綜合報導

女星愛雅（舊藝名：張艾亞）2022年宣布嫁給圈外15年好友，去年年底正式舉辦婚禮，並於今年8月在公開懷孕喜訊。平時會在社群分享準媽媽點滴的她，也因此收過不少網友的負面評論，甚至有人吐槽她公主病。然而，她最近發文透露，收到一則網友道歉的私訊，原來是對方曾經留下過不好的留言，讓她收到後直呼心裡酸酸的。

▲愛雅。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

對於網友遲來的道歉，愛雅坦言自己的心情相當複雜，「我看著訊息，心裡酸酸的。」她認為，雖然傷害已經發生，但對方願意承認與修正，其實更需要勇氣。這封道歉信也讓愛雅有感而發，她開始反思社會對情緒的普遍態度，「傳統的社會環境，總是習慣壓抑，假裝沒事。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲愛雅收到網友的道歉私訊。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

愛雅進一步指出：「情緒就像水，可以短時間淪陷，但別長時間沉淪。」她表示，自己正慢慢學會，看見並覺察自己的情緒，不再將負面情緒視為洪水猛獸。她更向粉絲們分享自己的人生新目標，那就是給情緒自由，無論是「開懷大笑也好，痛哭流涕也罷」，都希望能坦然面對，並期許自己能成為一位情緒自由的成年人。