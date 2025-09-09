坂口健太郎爆同居大3歲化妝師　交往時間曝光遭疑「劈腿知名女演員」

記者蔡宜芳／綜合報導

日本34歲男星坂口健太郎有「鹽系男神」的封號，出道15年仍享有高人氣。前陣子才剛舉辦亞洲巡迴見面會的他，9日被爆出已經死會多年，但也因此被質疑有過劈腿的行為。

▲坂口健太郎9日傳出與大3歲的化妝師同居中。（圖／翻攝自Instagram／sakaguchikentaro）

根據日媒《週刊文春》報導，坂口健太郎和大3歲的化妝師女友同居中，且兩人交往已經超過四年，感情相當穩定。而《週刊文春》還指出，坂口所屬經紀公司的社長已經承認有此事，卻也同時表示：「這有點難說……」似乎還另有隱情，詳情將在10日揭曉。

另一方面，坂口健太郎在2016年因與女星高畑充希合作《大姊當家》結識，隨後升格成戀人，更於2020年爆出同居緋聞。不過，坂口和高畑在2021年1月1日被傳因對於未來的想法出現分歧，在2020年秋天分手。

▲高畑充希曾和坂口健太郎有過一段情。（圖／翻攝自Instagram／mitsuki_takahata）

由於坂口健太郎與現任女友開始交往的時間，與當年斷開高畑充希疑似相差不遠，加上《週刊文春》以「和知名女演員的三角戀」為題，因此引外界紛紛揣測交往時間是否有重疊。