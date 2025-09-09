ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
直擊／許瑋甯產後首公開露面！
最享受季節儀式感的三大星座！
《橫豎》金世義遭移送檢方！
麋先生貝斯手屢傳缺席演出　原因曝光超甜...團員全懂了

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團麋先生今夏人氣火燙，行程滿檔跑遍十多城市，團員笑言：「今年暑假我們幾乎沒有真正休息過，但很感謝所有遇見和聽見那些音符詞句的你們，不僅串起了陌生，也放滿了祝福。」升格新手爸爸的貝斯手以諾，女兒滿月喜訊喜上加喜，團員們打趣直呼：「以諾千金帶財。」人氣旺上加旺。

▲▼麋先生〈你呢〉翻唱版Live MV。（圖／相信音樂提供）

▲麋先生以諾（左下）有女萬事足。（圖／相信音樂提供）

談到初為人父心境，以諾坦言抱起女兒瞬間相當感動，「以前都覺得當父母離自己很遠，但抱到小孩的那一刻，才發現原來新的生命就在手裡，很感動，想要每一個時刻都陪在她身邊。」連老婆也爆料，以諾對女兒說話變得格外溫柔可愛，展現平常在外少見的暖爸一面。

團員則笑虧：「有幾場演出以諾沒來，都快以為我們沒有貝斯手了！」以諾則笑回：「我想陪一下女兒嘛。」身為乾爹的其他團員們在第一次和以諾女兒見面後，也被她的可愛融化，直呼秒懂以諾爸爸的心情。

▲▼麋先生〈你呢〉翻唱版Live MV。（圖／相信音樂提供）

▲麋先生人氣頗旺。（圖／相信音樂提供）

昨晚他們驚喜推出與家家合作的〈你呢〉翻唱版，近來代言邀約更是不斷，除了成為保經年度代言人，家電、服飾、電商等代言更紛紛找上門洽談。麋先生正積極籌備新專輯中，馬戲團運動CircUs」巡迴演唱會也仍有很多站在籌備。

麋先生

