楊貴媚「中山站街頭突然倒下」無預警摔傷　曝疫情後五年還有後遺症：喉嚨壞了

第十七屆「拍台北」電影劇本徵選9日舉行頒獎典禮，楊貴媚、鳳小岳也出席擔任頒獎嘉賓。不過會後訪問時，楊貴媚看來有些手腕不適，記者詢問下，她才透露在8月中無預警跌倒，「也沒有暈眩，就突然像人形立牌般倒下。」地點還是在人來人往的中山站百貨旁。

▲第十七屆拍台北電影劇本徵選頒獎典禮，楊貴媚、鳳小岳出席頒獎。（圖／台北市電影委員會提供）



楊貴媚說：「幸好旁邊是在巷子，當時沒什麼人看到。感覺好像右腳拐到，後腳小腿被壓了一下。」而兩天後她還去了大阪世博會，出席《飲食男女》的限定放映活動。楊貴媚開玩笑說：「所以我是真的不舉，手不舉。」俗話說傷筋動骨一百天，她目前也還在康復當中。

最早其實是準備當歌手的楊貴媚，被問到是否還有機會再開金嗓？她也透露，嗓子在疫情期間壞掉了，至今都沒有痊癒，「從那之後唱歌會走音，唱歌唱不上去，疫情之前都不會。我疫情的時候哪裡不痛，就是喉嚨痛，像團火爐在燒，到現在喉嚨就是不行了。」

▲楊貴媚以影委會委員身份出席。（圖／台北市電影委員會提供）

頒獎嘉賓鳳小岳過去合作的男星黃鐙輝，此次在破億國片「角頭－鬥陣欸」晉升飾演大哥。當初黃鐙輝在電影「艋舺」中鳳小岳小弟，他坦言對方是個好哥哥，「在工作家庭人生心態上大家都小看他了，大家都說他是喜劇演員，但其實不是我才是喜劇演員」？而被問到「太子幫」是否未來有機會合體，他先笑說不知道，最後與帶保留的說：「還是有機會。」

▲鳳小岳是本屆頒獎嘉賓。（圖／台北市電影委員會提供）

鳳小岳頒獎時，也幽默地向本屆入圍的編劇們喊話：「我看了好多劇本，發覺我能演的角色很多…我其實真的是一個優秀的演員，只是戲太少了，給個機會吧！」引起全場叫好。他會後訪問時也表示，希望能有更多演動作戲的機會，也不排斥嘗試劇本創作，「但希望是有編劇和我一起完成」。

▲臺北市文化局長蔡詩萍（上排右4）、文基會副執行長黃文彥（上排左2）、影委會總監饒紫娟（中排左1）與本屆評審、得獎者合影。（圖／台北市電影委員會提供）

本屆參賽報名劇本共計225件，為歷年最高紀錄！特別感謝金鐘視后許瑋甯暖心贊助新台幣10萬元作為佳作獎金成為「拍台北」的天使捐助者。評審團成員麻吉砥加電影執行長盧維君、金馬編劇黃熙、影評人塗翔文、資深導演侯季然、金鐘編劇唐福睿都到場親自頒獎。