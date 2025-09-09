林千又出國行李遭撬開「損失破百萬」！　痛心：回憶大於金錢

記者王靖淳／綜合報導

女星林千又今年3月和史丹佛博士Jeon登記結婚，並於今年8月在南法舉辦婚禮，平時會透過社群記錄生活的她，今（9）日在IG限動發文透露，與老公赴歐洲旅遊時，結果遇到行李箱遭竊的恐怖事件，損失高達價值百萬，讓她感到相當無奈。

▲▼林千又老公的行李箱被撬開。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）

[廣告]請繼續往下閱讀...

林千又透露，昨（8）日和老公搭乘阿聯酋航空，自西班牙馬德里返回台北的途中，發現對方的兩顆行李箱被人撬開，裡頭的精品與衣物，幾乎被洗劫一空。她心疼表示，老公是個非常整齊的人，但打開行李箱後，卻發現內部被翻得亂七八糟，不但真空袋被扯破，就連拉鍊夾層裡的東西，也無一倖免。更讓她氣憤的是，鎖頭被完全弄壞，整個行李箱直接報廢。

▲林千又曝行李箱裡的精品被偷。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）

緊接著，林千又在文中詳列這次遭竊的慘重損失，坦言總價值約百萬台幣。她指出，光是LV的商品，就丟了12樣，價值約42萬；Dior與Gucci的商品，也各有5樣被偷，損失約34萬。而最讓夫妻倆感到心痛的，莫過於老公的整套結婚西裝全部被偷走，為此她感嘆：「很多東西其實是回憶大於金錢。」

▲林千又慶幸和老公都平安。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）

林千又認為，竊賊能在短時間內，如此仔細地翻找，絕對是兩人以上的集團犯案。她也透露，其實早在一週前，就有網友傳訊提醒她，馬德里機場的竊案頻傳，「結果真的發生在我們身上。」面對如此慘痛的損失，林千又表示老公雖然沒有生氣，但卻很難過，她只能安慰對方「就當做這些是租的吧。」

▲林千又對於行李被偷感到相當無奈。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）

林千又坦言，慶幸的是「人都平安，錢再賺就有了」，但她也認為，不能再縱容這些慣犯繼續犯案，「我們不改變世界，他們就會覺得沒事繼續偷」，並呼籲馬德里機場與阿聯酋航空，應當負起責任。她也後悔地表示，當初在機場時，沒有接受包膜服務，才讓竊賊有機可趁。最後，她透露夫妻倆已在討論如何把針孔攝影，或是電擊觸法方式裝在行李箱上，希望能反制這些囂張的行李大盜。