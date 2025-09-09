獨／鄧佳華前女友簡簡被指跟瑋哥雙腿交纏　嚴正否認「彼此難免沒有顧忌」

記者葉文正／台北報導

網紅鄧佳華之前因為涉犯偷拍案，目前正在桃園監獄服刑中，不過他女友簡簡雖然在他入監後自行分手鄧佳華，但有不少網友無法接受，而日前簡簡跟瑋哥等好友一起搭車，卻被網友發現簡簡跟瑋哥腿部交纏，對此簡簡也立刻回應了。

▲鄧佳華(中)尚不知被簡簡分手。（圖／翻攝自鄧佳華、簡簡IG）

簡簡說，「關於這則脆上的貼文，其實那天跟著瑋哥去拍mv，結束後瑋哥與另一位朋友安可大家臨時起意，決定在車上唱一下我那首歌過程有人覺得，我們是坐在彼此腿上，其實並沒有，只是角度問題，雖然車上空間是真的滿小的，

然後跟瑋哥也是很熟的朋友了，互動難免比較沒有顧忌，如果有人覺得互動過多提請多包含涵。」

▲簡簡最近熱衷於歌唱 。（圖／簡簡提供）

簡簡也謝謝瑋哥與安可，認同她唱歌這件事，主要是朋友安可也是懂音樂的朋友，相信他的認可是有一定專業性，讓她對於歌唱這個工作更有信心。

▲鄧佳華前女友簡簡之前與瑋哥親密合照。（圖／記者葉文正攝）

而網紅「FBI帥哥」鄧佳華因2023年一起偷拍案遭判刑6月定讞，雖然得易科罰金，但鄧付不出18萬元，選擇於7月10日入監服刑。之前鄧媽媽在2名好友的陪同下前往桃園監獄探監，雖然過程氣氛和樂，但鄧最關心的還是「女友簡簡過得好不好」，絲毫不知已被簡簡單方面提分手。