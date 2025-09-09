護照掉了半年才發現！楊千霈大動作PO「失物協尋文」：實在太荒謬

記者潘慧中／綜合報導

楊千霈儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。沒想到，她9日突然在社群網站大動作PO出失物協尋文，「煩請網友大大幫忙⋯⋯」，盼能找回護照夾。

▲楊千霈突然大動作PO出失物協尋文。



楊千霈在Threads焦急地說，自己在今年3月24日晚間約7點後，於桃園機場遺失了重要物品，「請問有人在桃園機場第一航廈的廁所或是入境範圍，撿到我的MCM的護照夾嗎？」

▲楊千霈附上證照夾的示意圖。



楊千霈進一步說明，護照夾是裝在一個小怪獸樣式的拉鏈布袋內，裡面除了護照，還有錢夾、日幣與信用卡，「天啊！！實在太荒謬、太大意了！！竟然掉了護照將近快半年現在才發現！！！」

▲▼楊千霈。



雖然距離遺失已近半年，楊千霈仍不放棄希望，附上5個雙手合十的圖案誠懇拜託，「雖然找回的機會渺茫，請求廣大網友幫忙協尋，謝謝」，同時附上示意照片，希望能增加找回物品的機會。

楊千霈Threads全文：

煩請網友大大幫忙⋯⋯

2025.3.24約莫晚上7點後，請問有人在桃園機場第一航廈的廁所或是入境範圍，撿到我的MCM的護照夾嗎？

外面是用See by Chloe小怪獸的拉鏈布袋裝著～裡面還有BV錢夾、日幣、信用卡～

天啊！！實在太荒謬、太大意了！！竟然掉了護照將近快半年現在才發現！！！

雖然找回的機會渺茫，請求廣大網友幫忙協尋謝謝

（照片為示意圖）

