《星期三》第2季狼女與隱形女舞蹈、星期三跳BLACKPINK掀話題　

▲《星期三》第2季，3位一起冒險的隱形女艾涅絲（左起）、星期三、以及狼女依妮。（Netflix提供）



圖文／鏡週刊

Netflix影集《星期三》（Wednesday）第2季終於全劇上架，果然後半部隱藏更多劇情轉折，包括話題十足的舞蹈場景，畢竟《星期三》當初爆紅就是靠女主角的半即興古怪舞蹈。第2季則讓狼女依妮、隱形女艾涅絲接棒，跳出本季的話題之舞。

艾涅絲在第2季前半部包辦了許多劇情，像是她一路製造很多誤導、陷阱、傳莫名簡訊給古怪少女星期三，結果發現她居然有隱形的能力！而隱形的本領在第2季後半部又帶來不同的功能，可以說是推動劇情的一大關鍵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關於隱形女艾涅絲，創作人兼節目統籌阿弗雷德高夫（Alfred Gough）邁爾斯米勒（Miles Millar），曾表示，是受到第一季的爆紅後，全世界的粉絲給了他們靈感，創造出艾涅絲的各種神出鬼沒跟班能力。對此，扮演艾涅絲的艾薇坦伯頓（Evie Templeton）說，「我是第一季的忠實粉絲，所以能夠從一個粉絲變成在《星期三》裡飾演一個粉絲，特別是艾涅絲對星期三那種著迷的程度，我覺得這就像在反映我對珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）的欽佩和崇拜。我認為她棒極了。所以，這對我的角色發展絕對有很大的幫助。」

她回憶起試鏡的過程，都被告知可以盡情發揮、跟隨角色一起成長，也趁機理解導演提姆波頓（Tim Burton）與兩位節目統籌對艾涅絲的設想，希望她成為什麼樣的人，「我覺得艾涅絲這個角色和我本人有很大的差異。我向你保證，我平常並不是那麼古怪陰森！不過，我覺得我們相似的地方在於，我們都有自己欽佩和仰慕的人。對艾涅絲來說，她完全為星期三著迷。」

至於愛瑪梅耶斯（Emma Myers）飾演狼女依妮，從第一季的室友、到第2季成為星期三想要拯救的對象，以及最後又犧牲自己回頭拯救星期三，可以說充滿了各種歷險與挑戰，「因為我希望她看起來更自信，更自在展現她在暑假期間的成長。不過，我也希望她還是那個大家熟悉的依妮，不要改變太多。所以我覺得這只是服裝、髮型和妝容上的調整，讓她變得更有個性。舉例來說，她現在會跟任何她想爭論的人爭論。所以，我覺得這一季的重點就是讓她變得更自信。」

▲粉絲爭論，這一季的狼女依妮，似乎跟前一季有些不太一樣，愛瑪梅耶斯強調第2季的依妮更有自信，所以外在展現出更有自信的模樣。（Netflix提供）

至於第2季的話題舞蹈，其一就是舞會，狼女依妮跟隱形女艾涅絲都要跳舞，愛瑪梅耶斯回憶，「整體來說，我們總共有大約兩週的排練時間。我覺得最棒的是，我和艾薇都有舞蹈背景。如果我們沒有的話，我想那會是一場災難。」不過她也透露，最後節目中呈現舞蹈的片段，其實是她們的失誤版本。

▲艾薇坦伯頓扮演隱形女艾涅絲，對於星期三有無限的迷戀崇拜，也是超級跟班，這個角色很明顯是針對影集粉絲所創作出來的。（Netflix提供）

艾薇坦伯頓解釋，「因為我們到了現場才發現，應該要有一個舞蹈的收尾動作。我們改變了動作，結果在實際拍攝時，我的腳站錯邊了，但我想他們應該是保留了這個鏡頭。我那時候還說：『我好抱歉，需要重來一次嗎？』結果導演提姆說：『不用，這很棒！看起來真的很酷，因為妳的角色本來就應該像是第一次學這個舞。』所以那是一個失誤，但我想他們保留下來了。嗯，我覺得這樣效果不錯。」

這場舞蹈還有另外一個重點，就是要隱形女艾涅絲把狼女依妮舉起來，艾薇再三強調，那個真的是她本人，不是靠替身！不過愛瑪說這個動作其實有個秘密，就是共拍了3個版本，「第一個版本是由艾薇舉起我；第二個版本是由其中一位舞者穿著藍色緊身衣來舉我，然後他們會把她修掉；第三個版本我們用了特技鋼絲，因為鋼絲很細，所以很容易修掉。但沒錯，是艾薇把我舉了來。」

這個動作充滿話題性，但拍攝時兩個人都嚇死了，負責舉人的艾薇坦伯頓說，「我腦子裡想的都是，『千萬別把愛瑪摔下去！我的天啊，拜託不要把愛瑪摔下去！』」至於被舉起來的愛瑪梅耶斯，內心則是想著：「拜託，不要把艾薇壓扁了！」

當然我們也討論，這一季還有一個非常勁爆的安排，就是星期三跟依妮居然交換靈魂，導致困在星期三體內的依妮非常不開心，於是就刻意換了造型、服裝，精心打扮，甚至跳起了BLACKPINK的〈BOOMBAYAH)〉！愛瑪梅耶斯說，當珍娜奧蒂嘉拍這場戲時，自己不在現場，「因為我同時在拍攝另一個場景。但我有為她編舞，雖然沒有編排完整的舞蹈。我傳給她很多我跳舞的影片，展現我覺得依妮會如何隨著不同的音樂起舞。然後她挑選了她喜歡的舞步，自己編了一小段舞。所以，我沒有完全為她編舞，但我確實影響並向她展示了依妮會如何跳那支舞。」

「此外，我也不知道他們會在裡面加入BLACKPINK的歌曲，直到最近才知道。大家都以為是我把Kpop歌曲帶進劇組的，但我完全沒有任何影響力。他們只是覺得伊妮會喜歡跳這種舞，所以就把它放進去了。」愛瑪解釋，她個人是比較喜歡韓團SEVENTEEN的，沒關係，還有第3季，大家倒是可以期待依妮某天跳起了Kpop！

更多鏡週刊報導

江祖平全面開戰／獨家！江祖平情史回顧 歷任男友全是合作男星「還曾爆女女戀」

徐佳瑩首度唱進澳洲 趁空當起觀光客到處玩

泰勒絲婚禮場地揭曉 謠傳暫訂羅德島