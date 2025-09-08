許凱遭爆「長期聚眾賭博」　經紀公司發聲澄清：採取相應法律措施

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星許凱8日被狗仔爆料長期聚眾賭博，還將自己位於橫店的豪宅當成私人「賭場」，不僅掀起網友熱議，也引當地警方介入。對此，許凱所屬經紀公司歡娛影視於稍早發出律師函，強調爆料內容與事實不符，將依法究責。

▲許凱8日捲入涉賭風波，掀起熱議。（圖／翻攝自微博／許凱soso）

歡娛影視在聲明中指出，狗仔透過各平台爆料許凱「長期聚眾賭博」、「私設賭場」，甚至引用《刑法》影射許凱犯罪，對藝人本人造成嚴重傷害，「受歡娛公司及許凱先生的委託，本所律師正在持續對網路平台上散佈、傳播的各類嚴重侵犯許凱先生名譽權的侵權行為採取相應法律措施。」

此外，律師也代表歡娛公司與許凱喊話，要求相關侵權者「立即停止一切侵害許凱先生合法權益的行為，刪除已發布的侵權內容」，並提醒大眾理性看待網路資訊，避免讓不實謠言進一步擴散，造成惡劣社會影響。

▲歡娛影視聲明。（圖／翻攝自微博）

【歡娛影視律師函】

北京金誠同達（上海）律師事務所接受東陽歡娛影視文化有限公司（以下簡稱歡娛公司）及藝人許凱先生的委託，發佈律師聲明如下：

一、今日網絡用戶「會拍攝的百曉生」通過微博、百度等平台以爆料形式散佈、傳播許凱先生「長期聚眾賭博」「私設賭場」，並援引《中華人民共和國刑法》第三百零三條之規定影射許凱先生涉嫌犯罪。據委託方陳述，前述網絡用戶的言論和犯罪指控與事實嚴重不符，該等不實言論一經發佈即引發社會廣泛關注，對許凱先生造成了巨大的傷害。

二、受歡娛公司及許凱先生的委託，本所律師正在持續對網路平台上散佈、傳播的各類嚴重侵犯許凱先生名譽權的侵權行為採取相應法律措施。

三、本所律師在此正告相關侵權主體：立即停止一切侵害許凱先生合法權益的行為，刪除已發佈的侵權內容。敬請廣大網友客觀、理性地看待網路資訊，避免擴大不實言論所造成的不良社會影響。