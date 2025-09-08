「林隆璇帥兒」眼角受傷急開刀！　成功嶺受訓遇挫折：全身滿是瘀清

記者孟育民／台北報導

林亭翰為了台視首創軍旅實境節目《九條好漢在一班》再次入伍，這是他的第一個實境節目，但他入伍前卻因打籃球成為傷兵，影響前期受訓，讓他有點沮喪，身為星二代的他為何願意再次上成功嶺？他坦言：「想讓大家認識真正的林亭翰。」他進一步解釋，「歌手多多少少經過包裝，很難跟大家有直接互動，想透過實境節目，讓大家看到我真實的一面。」

▲林亭翰在《九條好漢在一班》挑戰自我。（圖／台視提供）

林亭翰是知名音樂人林隆璇的兒子，扛著星二代名號出道讓他受到關注，但隨之而來的壓力更大，一度林亭翰很想跟爸爸畫清界線，「我有經歷一段時間，非常不想聊爸爸。」但近幾年，他看到爸爸年紀愈來愈大，他意識到「能跟家人一起工作是很珍貴的事情，反而更珍惜。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼林亭翰拋開星二代標籤融入部隊生活。（圖／台視提供）







林亭翰有著不服輸的個性，本想著在《九條好漢》好好表現，沒想到開錄前一個月他打籃球傷到右腳踝，嚴重到走路都有點吃力，因此前面他壓根無法正常訓練，讓他自嘲「我好遜！」他坦言第一次他放假回家時身上滿是瘀清，訓練過程中也因為腳受傷有點力不從心，500障礙中的爬桿一度爬不上去，讓他有點沮喪，「沒受傷前我可以做到。」不願落後的他犧牲休息時間私下練習，隨著傷勢好轉，他的表現也出現反轉，令人期待。





▲林亭翰在《九條好漢在一班》中進行500障礙的訓練。（圖／台視提供）

林亭翰開錄前一個月因打籃球腳受傷，日前出席九三軍人節活動前跟同一群朋友打球又撞傷眼角，只能戴著墨鏡出席，活動隔天還去動手術清血塊，「因為裡面積血，血結成塊，醫生建議我開刀。」會不會留疤？他慶幸地說：「是從眼瞼開的刀，不會留疤。」