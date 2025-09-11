韓星吹「台灣感性」旋風　跟著LE SSERAFIM 、SEVENTEEN踩點10個景點

文／妞新聞

妞妞們～是不是跟妞編輯一樣，去不了高雄AAA而心碎？別難過啦！最近韓國吹起一股「台灣感性」旋風，從復古的街頭小巷、充滿煙火氣的夜市，到九份的山海景色，全都成了韓星必訪的浪漫場景。既然追不到演唱會，不如換個角度追同款踩點吧！妞編輯這就幫大家整理好SEVENTEEN、aespa甚至BIGBANG太陽等等歐膩歐巴在北部留下的足跡，讓你輕鬆Get 10張同款照！

韓星踩點台北1.SEVENTEEN HOSHI&WOOZI

這次SEVENTEEN成員HOSHI與WOOZI來台辦演唱會，因為久違來台，他踩點了臨江街夜市、中山赤峰街，變身夜市系男神在臨江街大嗑「蕃滾地瓜球」，可愛模樣粉絲買單！WOOZI也在演唱會上透露，連兩天造訪仁愛路「天下三絕麵食館」，點了極品牛B腱麵加番茄，超懂吃！兩人也一同去了「這一鍋 信義殿」火鍋、「金豬食堂」，吃好吃滿！

韓星踩點台北2.LE SSERAFIM 允真 & Kazuha

LE SSERAFIM的允真和Kazuha前陣子就在IG曬出在九份基山街、豎崎路、派出所公車站、十分火車站、十分街一帶拍攝的美照，復古街景加上隨興穿搭，秒拍出「畫報感」。其實九份早就是韓星最愛景點，7月她們在台開唱時，還特地抽空去散步、吃甜點，甚至在演唱會上笑說：「我們昨天在九份巧遇Sakura（宮脇咲良）媽媽！」

韓星踩點台北3.TXT Soobi

大男孩Soobin無預警跟朋友來台灣玩，行程超接地氣，跑到烏來，在老街、全家便利商店斜對面拍照，還去了士林「屋頂上」咖啡廳，更是PO出自己在冰讚芒果冰的吃冰照，粉絲們找時間來走一趟「秀彬同款踩點之旅」吧！

韓星踩點台北4.BABYMONSTER Ahyeon



Z世代女神BABYMONSTER的Ahyeon也在來台演唱會休息時到處走走，發文在中山區走跳的照片，眼尖的網友也發現位置大概是在中山北路二段巷弄，跟彰化銀行中山北路分行前。

韓星踩點台北5.NCT Johnny

NCT的Johnny也在IG曬出他的「台灣感性」，其中多張都和警用機車同框，粉絲笑虧：「原來歐巴眼中的台灣感性就是警車！」不過地點也是充滿書卷味，是在長庚大學（地點在桃園龜山）拍攝的！

韓星踩點台北6.NCT 道英

NCT道英來台開唱時，不只在舞台上驚喜獻唱〈想見你想見你想見你〉，演出後還跑去士林夜市品嚐美食。最有趣的是，他拿著西瓜汁隨拍街景時，背景竟巧妙入鏡警察取締違停，粉絲笑說：「這張照超有台灣味！」、「根本另類合照！」

韓星踩點台北7.ITZY 有娜 & Lia

ITZY忙內YUNA（申有娜）先是在IG曬出台北萬華街拍照，「忘華刨冰」背景瞬間掀起話題，網友笑說：「又要變觀光景點！」，後來再次來台灣更是直接合體Lia留下超甜合照，讓網友們瘋喊：「怎麼偷約會？」還有人找出地址要去朝聖，更多次被捕捉現身東區居酒屋、火鍋店，完全融入台北街頭。

韓星踩點台北8.aespa Karina&Giselle

aespa的Karina深夜在IG曬出台北大直街頭美照，身穿牛仔連身衣、包頭造型，隨性又愜意。她與Giselle一起現身，還特別用可愛角度與「美麗華摩天輪」合照。貼文一出立刻吸引粉絲熱議：「居然在大直好意外！」、「怎麼沒遇到妳！」、「台北有你們真好」，更讓人期待演唱會舞台。

▲（圖／IG@katarinabluu）



韓星踩點台北9.BIGBANG 太陽&Somi

BIGBANG成員太陽（TAEYANG）2024現身圓山花博園區參加「2024 GQ Style Fest潮流文化祭」，離台前還特地在IG曬出享用台灣小吃的照片，並寫下「Last meal before I leave」。畫面中大腸麵線、香腸被特寫入鏡，立刻被粉絲認出是白種元也曾推薦過的「正宗阿桑大腸麵線」與旁邊的「黃家香腸」，讓在地攤位一夕爆紅。2023年太陽和「人間芭比」Somi也曾一起吃過宵夜神店「牛肉麵．雞湯」（必點牛肉麵＆剝皮辣椒雞湯）

▲太陽、Somi。（圖／IG@TAEYANG）

韓星踩點台北10.&TEAM YUMA

台籍成員王奕翔所屬的男團&TEAM上月首次來台開唱，YUMA抓空檔走訪文青聚集地「中山赤峰街」。復古老宅與特色小店的街景，加上他在Weverse社群分享的隨性美照，立刻掀起粉絲朝聖熱潮。

▲&TEAM YUMA走訪中山赤峰街。（圖／weverse）

高雄AAA去不了沒關係，在台北一樣可以跟上偶像的腳步！從夜市小吃、九份山城，到台北市區街角，這些韓星同款景點不僅好拍，還能邊吃邊玩。妞妞們快把清單存起來，下次跟姐妹一起出門，就能開啟「韓星踩點巡禮」啦！



