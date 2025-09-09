Cardi B把法庭表情包「做成專輯封面」　迷因瘋傳網狂讚：求出貼圖

文／妞新聞

現在全球最紅的迷因梗圖主角就是她！美國饒舌天后「Cardi B（卡蒂B）」在2018年捲入施暴婦產科診所保全的爭議案件，對方以要求超過7億台幣的鉅額賠償金提起訴訟，Cardi B多次現身洛杉磯的民事審理後，陪審團最終判決天后勝訴，整起事件雖然暫時落幕，但是Cardi B在法庭上的「爆紅表情包」依舊在瘋傳，甚至還變成本尊的專輯封面！？

Cardi B法庭表情包紅了！

撿到槍回應被讚爆

Lawyer: Did you call her fat?



Cardi: No, i was calling her a bitch. pic.twitter.com/O8T3vfq2LZ [廣告]請繼續往下閱讀... August 30, 2025

▲Cardi B在法庭上的回應表情成迷因。（圖／Youtbe／Law&Crime Trials，下同）

Cardi B在法庭上被質問：「你有說她胖嗎？」直接了當回應：「沒有！我只是說她是個婊子」，對方律師緊追不捨：「你有說過她比你大隻嗎？」Cardi B理所當然回應：「當然啊」，律師居然回問：「你怎麼知道？」Cardi B一臉問號用眼神＋肢體語言直白示意『啊你是沒有眼睛？看不出來嗎？』真性情的表現引起全網共鳴。

對方律師還要求Cardi B對著當事人保全，再次重現當時怎麼「罵人」，讓Cardi B超無言白眼連發，彷彿用表情嘲諷對方「講什麼無腦話」，還不時講出疑惑到不行的語助詞「huh」，有話直說卻不情緒化的應對，讓試圖激怒她的對方律師計畫落空，法庭直播意外掀起全球熱議，還被各國網友們做成迷因梗圖瘋傳，狂圈一波粉絲。

新專輯名稱《AM I THE DRAMA？》



3大新封面「全網一看笑瘋了」

▲Cardi B把法庭表情包做成專輯封面。（圖／cardib官網）

剛結束一場法院攻防戰的Cardi B，得開始忙著宣傳將在本月19日發行的新專輯，不只新專輯名稱叫《 AM I THE DRAMA？》，超符合她的近況，最新公開的3款專輯封面居然直接「把自己的法院表情包」用上了！讓網友們一度以為是粉絲製圖，結果確認是官網上架，紛紛爆笑留言：「名副其實的DRAMA QUEEN」、「好愛她的精神狀態」、「這會不會就是一場宣傳造勢？」。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

麥當勞奶昔大哥回來了！限定「藍莓優格奶昔」日本開賣時間曝、宣傳廣告再成洗腦迷因

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！