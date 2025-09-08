吳姍儒鏡頭罕淚崩！爆代班《不熙娣》每次回家都哭　首吐脆弱心聲

記者孟育民／台北報導

Sandy吳姍儒自代班《小姐不熙娣》爭議不斷，節目今（8日）祭出重磅企劃，邀請阿本、Mia、冰冰及Melody，帶領Sandy一同體驗「夜生活」，享受已婚媽媽的Happy hour。未料，在酒精的催化下，眾人尺度全開，真心話連環爆，Sandy更當落崩說：「雖然我外表看起來很冷靜，但我其實是非常容易緊張的人，每次工作結束回家後，我都要哭一陣子，我才有辦法冷靜下來。」

▲Sandy罕見在鏡頭前淚崩 。（圖／東森綜合台提供）

在「真心話拷問」環節中，Sandy被問及「最近一次跟老公吵架是因為什麼事情？」時，竟大方透露，由於近期工作滿檔，蠟燭多頭燒，而忽略了家務，夫妻倆因此起了些爭執。沒想到她老公一氣之下，竟脫口說出：「你這種態度，妳的朋友們早就受夠了！」，此話一出便震驚全場，眾人直呼：「這話太重了！」Sandy卻故作輕鬆地妙回：「反正我沒有朋友啊！」，引發全場哄堂大笑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《小姐不熙娣》祭出重磅企劃！邀請阿本、Mia、冰冰及Melody，帶領Sandy、派翠克體驗「夜生活」 。（圖／東森綜合台提供）





派翠克則在節目中意外揭開Sandy不為人知的一面。他感性分享，Sandy平時看似築起一層堅固的保護膜，難以親近，但熟識之後才發現，她其實非常在意自己的表現，內心也比誰都還要脆弱。派翠克更真情流露地說：「能成為她願意分享心事的人，我真的覺得很感動。」這番真情告白，瞬間讓Sandy眼淚潰堤，哽咽吐露內心話，更坦言自己不像外表堅強，每次錄影結束都回家哭。

▲Sandy代班《小姐不熙娣》承受不小壓力。（圖／東森綜合台提供）



Sandy也感性表示：「雖然我只是來代班主持，但大家都對我真的非常好！」她特別感謝派翠克一路上的真誠陪伴，還忍不住爆料：「我兒子現在只要看到派翠克的照片，都會指著說「這是媽媽的同事耶！」，童言童語笑翻全場。Sandy也坦言，感謝《小姐不熙娣》團隊的信任，讓她有很大的發揮空間，但也自嘲常常被「不照腳本走的荒謬」嚇壞！笑說：「我明明很努力把稿子看完了，上場卻完全不一樣！」