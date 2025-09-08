許凱被狗仔爆長期聚眾賭博！　橫店豪宅成私人賭場…金額達上百萬

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星許凱主演陸劇《子夜歸》昨日（7）播出大結局，由於8月22日被女星許荔莎毀滅性爆料控訴劈腿，劇集播出期間沒有發文，直至大結局終於發文告別角色。而他8日被狗仔爆料長期聚眾賭博。

▲許凱捲劈腿風波，又被狗仔爆料私下聚眾賭博。（圖／翻攝自微博）

許凱繼捲入劈腿風波後，再遭知名狗仔「會拍攝的百曉生」投下震撼彈，指他「非常熱愛學習54號文件」，並爆料他長期聚眾賭博，每次輸贏動輒數萬人民幣，一年下來金額恐達上百萬，更指他位於橫店的豪宅儼然已成為他的私人「賭場」，諷刺他從「橫店小王子」升格為「牌場大帝」。而網友解讀「54號文件」是54張撲克牌之意。

「百曉生」為證明所言不虛，曝光一段6秒對話影片作為「鐵證」。狗仔轉述爆料者提供的內幕，直指許凱在2021年拍攝《雪鷹領主》時，曾在橫店「南江壹號」自家住處打牌，當時共贏下8000人民幣（約台幣3.4萬元），牌友輸錢先轉帳給當時許凱的女友許荔莎6000人民幣（約台幣2.5萬元），後來他又贏下2000人民幣（約台幣8553元）並轉帳給許荔莎，被女方退回，接著許荔莎欲退回6000元但許凱沒有收，狗仔聲稱，許凱明知賭博犯法還勸告許荔莎保密。

知情人士另外提供一段2023年許凱在青島拍攝《你比星光美麗》時，在飯店內邊抽菸邊打牌的影片，直指許凱已是賭場老手。

▲許凱被狗仔爆長期聚眾賭博。（圖／翻攝自微博）

狗仔拿出中國大陸《刑法》第303條規定，指出「以營利為目的，聚眾賭博或以賭博為業的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金」。狗仔文末更直接點名許凱的老闆于正，嗆聲問道這次要如何替他辯護，「他會不會說這是為了拍戲而體驗生活呢？」

▲狗仔爆料許凱涉賭，消息人士提供影片與轉帳畫面。（圖／翻攝自微博）