遭開槍又被潑糞！鳳梨突大動作刪好友　認遭抹黑看透人性：演得好自然

網紅鳳梨（吳泓逸）近期頻頻出事，先是7月和和妻子歐菈開車行經嘉義市博愛路時，遭謝姓騎士尾隨連開12槍後逃逸，所幸現場無人受傷，身體又出狀況進醫院吊點滴，是隔一個月飲料店又遭人潑糞。近期跨足建築與房地產領域的鳳梨，˙今（7日）突有感而發表示「漸漸能過自己想要的日子」，更坦言經過這段日子看透人性，並表示大動作刪除好友，「你們傷害了我，也沒必要在表面上演得好像很自然。」

▲鳳梨出手刪除好友，表示自己被傷害。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）

鳳梨近幾個是非不斷，生活也轉變許多，他苔坦言如今只跟在乎自己的人過小日子，未來打算好好愛家人跟自己，突有感而發說，「謝謝這段時間默默陪伴我的你們，也感謝那些被我幫助一堆還落井下石的人，反正從今我們不在同一個圈子了，大家互不打擾，我也不打算催討那些錢和情，就當相識一場，你們的造謠跟抹黑我也不想回應什麼，就各自安好就好，也祝你們繼續在貴圈風生水起，不要打擾我就好。」似乎是話中有話。

▲鳳梨有感而發。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）

鳳梨面對背後有人捅刀，直呼看透人性，「自己不必太善良，也不必跟任何人分享喜悅。」接著說已經把好友刪除跟退追，「也不要亂想，你們傷害了我，也沒必要在表面上演得好像很自然，就大家萍水相逢然後斷絕聯繋就好，祝福各位未來順順利利、平平安安。」