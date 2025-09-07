瀧澤秀明現身小巨蛋！消失6年狀態還是超好　子弟兵IMP.嗨炸台北

記者吳睿慈／台北報導

日系音樂盛事 《Trendy Taipei J-POP NIGHT》7日在台北小巨蛋盛大登場，集結7組大咖AKIRA、BALLISTIK BOYZ 、PSYCHIC FEVER 、川西奈月、@onefive、BEYOOOOONDS與IMP.七組日系超人氣卡司接力演出。活動由川西奈月揭開序幕，為了拉近與粉絲的距離，她拿著「大抄」上台，說出準備好的中文筆記「大家今天準備好要盡情享受了嗎？」炒熱現場氣氛。

▲川西奈月帶著小抄上台。（圖／記者周宸亘攝）

▲＠onefive為小巨蛋注入青春活力。（圖／記者周宸亘攝）



音樂節由川西奈月透明歌聲揭開序幕，為小巨蛋注入溫柔氛圍，首度登台便憑細膩歌聲收穫滿場掌聲，驚艷全場。緊接登場的女子團體@onefive，帶來組曲〈KAGUYA-OZGi〉，並以〈KAWAII KAIWAI〉和〈Alps Vibes〉將舞台化為青春遊樂場，融合強烈節奏與率性態度，展現酷女孩魅力，瞬間圈粉全場，4人各自準備了「小心掉入我的陷阱」、「今天是我的生日」、「我是你們的太陽」、「我是美少女」等可愛中文互動。

▲▼IMP.上台時，老闆全程在後方。（圖／記者周宸亘攝）



緊接著是IMP.登場，他們唱著〈Overture〉、〈ROCKIN’ PARTY〉一出場便迎來震耳尖叫，七位成員以高顏值與全能唱跳實力掀起轟動，整齊劃一的舞步結合爆發力十足的舞台氣場，瞬間點燃全場，而他們的老闆瀧澤秀明全程盯場，瀧澤秀明雖已經引退6年，但他狀態保持得非常好，雖戴著墨鏡在後方，明星光環擋不住。

▲IMP.來台講了多句中文與粉絲拉近距離。（圖／記者周宸亘攝）



IMP.用中文拉近距離「玩得開心嗎」、「很高興見到大家」，他們興奮地透露「很開心來到台灣，我吃了小籠包」，接著繼續帶來多首嗨歌，首度登上小巨蛋立刻以能量四射的演出征服觀眾。

▲瀧澤秀明過去曾被拍到在四川成都音樂節。（圖／資料照／翻攝自微博）