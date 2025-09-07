許富凱、Tizzy Bac齊聚共演盲人！　被現場1幕震懾：不想表演了

▲許富凱參加聲音藏在演唱會。（圖／聲音藏在提供）



記者翁子涵／台北報導

2025《聲音藏在》聾聽共融公益演唱會今（7日）登場，現場湧入 600 名聾人及聽障朋友與聽人觀眾，金曲歌王許富凱帶來《雪 Yuki》、《伊的身邊已經有別人2023》與《會記得喔》三首歌曲，並與聾人表演者牛暄文同台演出，許富凱表示：「我知道在聽障朋友的世界好像是沒有台語的，我也很想要知道他們對台語的見解會是怎麼樣，也想讓他們知道台語是很美的。」

▲▼Tizzy Bac惠婷、前源和郭耀仁齊聚獻唱。（圖／聲音藏在提供）



金曲歌王許富凱此次準備三首曲風迥異的歌曲，包含抒情與搖滾作品，他分享，在挑選歌曲時花了相當長的時間討論與想像，「如果是搖滾曲風，聽障朋友會有怎麼樣的感受？而抒情歌又會是另一種氛圍？」最終希望透過這些選曲，帶給大家既溫暖又能抒發情感的舞台。

他透露身邊也有聽障朋友，平時習慣透過讀唇語溝通，這讓他深知「放慢速度、耐心傾聽」的重要。他謙虛分享：「很多人告訴我我的聲音很有暖度，聽了沒有壓力，覺得舒服。能成為大家的小太陽，給予正面能量，這是我最大的幸運與動力。」他希望舞台能帶給聽障觀眾一個「真正能被音樂擁抱」的時刻。

樂團Tizzy Bac演出新歌《矛盾仔的春天》與經典曲目《You'll see》、《我又再度依戀上昨天》，現場氣氛同樣沸騰，主唱惠婷更分享多年前，他們曾遇見一位聽障歌迷，雖然聽不見旋律，但他透過朋友轉述，表示自己能感受到鼓聲低頻帶來的震動與衝擊，那份能量讓他沉醉其中，這段記憶也成為他們再度登台的重要動力，前源則笑說：「我們在彩排的時候，自己都被手語老師的表演深深吸引，還開玩笑說我寧願看手語老師表演，反而自己不想表演！」

歌手郭耀仁則是第三度參與，他這次特別強調與手語老師的互動，並融入音樂中故事性的元素，創造全新的手語表演與音樂體驗。他說：「這次的演出，不只是單純唱歌，而是希望和手語表演者共同建構情境，讓觀眾感受到不同層次的故事氛圍。」

