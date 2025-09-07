《子宮戀愛》松井愛莉結婚了！　未婚夫是188cm名模

記者張筱涵／綜合報導

日本女星松井愛莉宣布結婚，未婚夫是同齡的名模KOHEI。兩人6日分別透過社群平台向外界分享喜訊，公開表達攜手共度人生的決心。

▲松井愛莉和KOHEI要結婚了。（圖／翻攝自Instagram）



松井愛莉在Instagram貼出聲明，感謝一路以來支持她的粉絲與相關人士，並透露與KOHEI步入婚姻，未來將與對方互相扶持，一起成長，也謙虛地說自己仍很不成熟，希望能獲得大家溫暖守護與祝福。KOHEI同樣在Instagram上傳兩人合照（僅拍到腳部）與文字聲明，表示「決定結婚」，並再次強調心懷感恩，承諾會更加努力精進，盼望未來能持續獲得各界支持與指導。

▲KOHEI更新和松井愛莉出遊時拍的照。（圖／翻攝自Instagram）



▲▼松井愛莉和KOHEI同時發出聲明。（圖／翻攝自Instagram）



KOHEI於2016年出道，憑藉188公分的高挑身材走上國際舞台，2018與2019年連續登上秋冬男裝週，參與包括Prada在內的25場時裝秀，被譽為「全球最暢銷模特」之一。松井愛莉則以《nicola》雜誌專屬模特身份出道，2013年因擔任第六代婚禮雜誌《Zexy》廣告女孩而受到矚目，之後轉戰戲劇圈，2014年演出富士電視台日劇《GTO》，今年4月更主演讀賣電視劇《子宮戀愛》。身高170公分的她與KOHEI並肩，被媒體稱為「超高挑夫妻」。