張惠妹為林智勝停休「低調力挺」
好高騖遠的三大星座！
江祖平控高層兒性侵！三立再發聲明
劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人　親上火線開戰：這一次你等著

記者田暐瑋／綜合報導

大陸演員劉宇寧演出《折腰》、《書卷一夢》等劇，人氣飆漲，坦率不做作又暖心的性格大受歡迎，近日微博卻傳出他和經紀人秘密戀愛的消息，對此，他罕見動怒，親自在直播間反擊傳聞：「簡直就是噁心至極。」向造謠者開戰：「你等著！」

微博近日瞎傳劉宇寧和經紀人妞妞熱戀的傳言，起源是被指兩人帶同款口罩，6日晚間他在直播親自澄清，罕見動怒斥責造謠者「噁心至極」，他表示這個謠言最早是2019年開始，但當時事態並未擴大，如今再被重提，甚至出現懷孕等不實傳言，他解釋：「我的經紀人妞妞已經結婚10多年了，她的丈夫秋哥雖然不是我團隊的人員，但一直都很照顧我。」

▲劉宇寧直播動怒。（圖／翻攝自微博）

▲劉宇寧直播動怒。（圖／翻攝自微博）

面對持續發酵的謠言，劉宇寧在直播中明確表示已保留相關證據，劉宇寧進一步解釋，秋哥不僅負責接送他的北京行程，還會照顧他的寵物狗「呆米」，在聽到他沒吃飯時，還會送餐關心他的飲食起居，「連故事都編出來了變得特別噁心，就是你知道這種感覺，就讓我感覺很噁心，你知道嗎？」

劉宇寧直言這次真的非常生氣，「離譜的東西編完之後發到網上，而且討論能討論的那麽高，而且還真的有人信，你讓我怎麽做人啊？你就告訴我，你讓我怎麽做人？就簡直就是噁心至極，噁心至極！！！」有網友建議他提告，他表示不著急，但仍嚴厲斥責：「如果小來小去，你在那傳點我的這個謠言也好，或者怎麽樣，你自己去狂嗨，你或者是因為通過這個你要獲得利益可以，但你做的事損人不利己的事兒，我這一次，你等著！」

▲劉宇寧直播動怒。（圖／翻攝自微博）

▲劉宇寧直播動怒。（圖／翻攝自微博）

針對此次事件，粉絲紛紛表達支持，「粉劉宇寧主打一個省心，什麼謠言還沒傳開就被正主辟謠了，而且是本人親口辟謠，一點不含糊。」另有人指出：「他這樣很好，有什麼直接解釋，粉絲真的會很安心。」劉宇寧也呼籲粉絲遇到類似謠言時，直接轉發這次的直播內容以正視聽。

劉宇寧

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

