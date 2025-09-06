ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
date 2025-09-06
好高騖遠的三大星座！
江祖平控高層兒性侵！三立再發聲明
電商女王周品均挺江祖平！　昔嫁家暴男開轟：檢討被害人都是共犯

記者王靖淳／綜合報導

女星江祖平踢爆三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉嫌性侵，後續才間接承認自己是受害者，事件曝光後掀起關注。為此，前東京著衣創辦人、有「電商女王」封號的周品均今（6）日也在Threads發文，分享自己對此事的看法，除了透露曾嫁給家暴男之外，同時也直言：「所有檢討被害者的人，都是共犯！」

▲▼周品均發文談江祖平。（圖／翻攝自Threads／mayukichou）

▲周品均（圖右）發文談江祖平。（圖／翻攝自Instagram）

周品均透露有人傳江祖平的相關新聞給她，並質疑女方：「明明交往過！哪招？」，這番言論讓她相當傻眼。周品均在文中怒轟：「交往過又怎麼樣？不代表不是受害者！也不代表不能揭發他！」

面對網路上的質疑聲浪，以及檢討被害者的言論，周品均也揭露自身慘痛經歷，寫下：「我曾經嫁給家暴男！揭發他時也被說：還不是自己選的？」她無法理解地反問：「到底為什麼要把問題推給受害者？」並強調，沒有人會在交往前，就知道對方的真面目，「如果知道！誰會交往？」她認為，這是最簡單不過的邏輯，卻總是被人忽略。

▲▼周品均發文談江祖平。（圖／翻攝自Threads／mayukichou）

▲周品均認為受害者不該被檢討。（圖／翻攝自Threads／mayukichou）

最後，周品均在文末嚴肅地表示：「加害人就是加害人！無論交往過，還是結過婚，加害人錯就是錯！」她認為，任何試圖把錯推給被害者的行為，只會讓加害人更囂張。她更警告所有抱持著同樣想法的人：「所有檢討被害者的人，都是共犯！受害者從來不該被檢討！交往過、結過婚，都不代表活該承受暴力。」

回顧整起事件，源於江祖平發文踢爆電視台員工疑性侵女演員，並公開加害人的姓名及照片，之後被網友發現是三立資深副總龔美富的兒子龔益霆。為此龔益霆4日在IG自爆曾和江祖平交往過，兩人在上個月31日分手，而江祖平也發文反擊，稱對方是自戀型人格、喊話法院見，事後更揭露對方硬上內幕，並間接承認自己就是受害者，同時也憤怒喊話：「不管刑事或民事，我一定要索賠性侵罪。」

32分鐘前1018

江祖平揭性侵真相！　范雲回應了：三立應負雇主責任

40分鐘前0

林書煒三度入圍廣播金鐘　天仙女兒從日返台走星光

1小時前62

電商女王周品均挺江祖平！　昔嫁家暴男開轟：檢討被害人都是共犯

1小時前81

廖家儀聲援江祖平！　揭童年家暴陰影力挺：不能趕快處理嗎？

1小時前70

林智勝猛唱〈三天三夜〉跳到舞台快垮　張惠妹當場嚇壞：不要跳！　

1小時前10

龍千玉看周氏兄弟提皮箱突落淚！　回憶童年搬20幾次家

2小時前10

直擊／ITZY禮志染金髮美爆！萬名粉絲應援太猛　她驚：怎麼回事？

2小時前30

直擊／10年前I.O.I手燈竟現小巨蛋！　請夏嚇到：大家認識我嗎？

2小時前2110

「微風女神」力挺江祖平！　PO文聲援：把羞恥還給加害者

2小時前10

直擊／NMIXX海嫄瘦到美貌升級！Lily場上說錯話　隊長傻眼：妳要怎辦

