「微風女神」力挺江祖平！　PO文聲援：把羞恥還給加害者

記者王靖淳／綜合報導

女星江祖平踢爆三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉嫌性侵，後續才間接承認自己是受害者，事件曝光後掀起關注。為此，有「微風女神」封號的女星郭源元今（6）日也發文分享婦女救援基金會的聲明稿，並喊話：「把羞恥還給加害者。」貼文曝光後，讓部分網友猜測疑似是在聲援江祖平，引發熱議。

▲郭源元（圖左）疑似發文聲援江祖平。（圖／翻攝自Facebook）

郭源元在文中雖未指名道姓，但由於發文時機敏感，被部分網友認為，可能是在針對最近的江祖平事件發聲。她在文章開頭便寫下：「把羞恥還給加害者」，這句話不但是對受害者的溫柔喊話，更是對加害者的嚴厲譴責。

▲郭源元：「把羞恥還給加害者。」（圖／翻攝自Instagram／yuankuoyuan）

緊接著，郭源元轉發婦女救援基金會的聲明稿，她強調：「每個人都有性自主權、身體自主權」，並進一步指出，即使是在戀愛或婚姻關係中，也絕不代表可以侵犯對方的身體。她嚴正地表示：「即使是親密關係，也都不能把性侵行為、未經同意拍攝裸照視為關係中合理行為！」貼文曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲郭源元曬出婦女救援基金會聲明稿。（圖／翻攝自Instagram／yuankuoyuan）

回顧整起事件，源於江祖平發文踢爆電視台員工疑性侵女演員，並公開加害人的姓名及照片，之後被網友發現是三立資深副總龔美富的兒子龔益霆。為此龔益霆4日在IG自爆曾和江祖平交往過，兩人在上個月31日分手，而江祖平也發文反擊，稱對方是自戀型人格、喊話法院見，事後更揭露對方硬上內幕，並間接承認自己就是受害者，同時也憤怒喊話：「不管刑事或民事，我一定要索賠性侵罪。」

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。