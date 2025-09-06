瀧澤秀明密訪台灣！　旗下「寶藏團體」IMP.抵台300人接駕

記者吳睿慈／台北報導

日本新生代人氣男團IMP.即將於7日參加「潮台北 TRENDY TAIPEI J-POP NIGHT」演唱會，首度造訪就登上台北小巨蛋，6日下午抵台，吸引300名粉絲到場接機，7人與粉絲揮揮手打招呼，引起陣陣尖叫聲。

▲「寶藏團體」IMP.抵台300人接駕。（圖／COME ON JKSSP提供）



IMP.是瀧澤秀明所創立的公司TOBE事務所旗下藝人，由佐藤新、基俊介、鈴木大河、影山拓也、松井奏、橫原悠毅、椿泰我等七人組成，於2023年8月18日推出首支數位單曲〈CRUISIN’〉在全世界正式出道，當時MV在YouTube上架一天就突破200萬次瀏覽，當周也拿下ORICON以及Billboard Japan數位榜第一名，每位成員在不同領域也都各有斬獲，持續以多元魅力擄獲粉絲心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲盯場IMP.，據了解，瀧澤秀明密訪台灣。（圖／COME ON JKSSP提供）



他們首度來到台灣，據了解，「最帥社長」瀧澤秀明此趟也有來台盯場，對於藝人的重視度溢於言表。7人事前也做了不少功課，成員椿泰我笑說台灣因氣候溫暖，芒果等水果特別美味，此外還有淡水、台北101等許多觀光景點，難得來一趟希望有機會能去觀光，而隊長影山拓也則想要去九份。

至於7日在台北小巨蛋的演出，IMP.希望能讓來場的朋友們留下很有「IMPACT」深刻的印象，強調會做好最完美的準備登台，請大家期待當天的演出。