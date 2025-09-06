馬俊麟消失1年辦畫展！　畫老婆壓力山大：人工修圖「美肌開最強」

記者蕭采薇／台北報導

演員馬俊麟在去年從民視《愛的榮耀》下車後，暫時在演藝圈消失了一陣子，如今兼具畫家與演員雙重身分的他，在台北舉辦第四次個人畫展。這次展覽以「童年」為主題，他將自己的童年與小孩的童年互相融合在一起，反映出他在近年來對家庭與人生的感受。

▲馬俊麟畫老婆「壓力山大」。（圖／展奕娛樂提供）

馬俊麟表示，這次最大的挑戰是畫太太，因為太太梁敏婷也是美術系，更是師大博士班，所以對馬俊麟的創作會有很高的要求，「希望能把她畫的美美的，所以不時會來檢查進度，還要求要人工修圖。」

馬俊麟說：「感覺壓力很大，但最後還是順利地把一家人都畫好，連家裡的兩隻毛孩都畫了。」但為何獨漏自己？馬俊麟說：「因為以前大學時畫自己畫太多，所以現在就不想再畫了。」

▲馬俊麟舉辦第四次個人畫展。（圖／展奕娛樂提供）

談及戲劇演出，前陣子剛結束了公視台語台與網路平台的戲劇，他表示不排斥任何型式的演出，保持平常心，盡力而為，其他的就交給公司安排。

▲馬俊麟去年從民視《愛的榮耀》下車後，暫時在演藝圈消失了一陣子。（圖／展奕娛樂提供）

目前雙胞胎兒子剛上小學一年級，發生了許多有趣的事，開學第四天就接到老師的投訴電話，因為星星、元元在課後班會互相打鬧，不專心，老師希望把星星、元元分班上課，星星聽到老師來電投訴，惶恐的看著爸爸大哭，馬俊麟疑惑的問為什麼哭，星星說他以為要被爸爸處罰，令馬俊麟哭笑不得。