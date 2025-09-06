ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
貝童彤曝7年婚姻真實！遭老公質疑「還敢說自己是好媽媽」怒衝出門

記者張筱涵／綜合報導

藝人貝童彤與老公Howard（李祖豪）結婚7年、育有一女，近日上《單身行不行》談到一次讓她氣到崩潰的育兒衝突。

▲▼貝童彤。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲貝童彤。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

貝童彤回憶，某次親戚帶孩子來家裡留宿，4、5歲的女兒臨睡前吵著要和對方同床，因家中兩房各只有一張雙人床，考量安全與空間拒絕了女兒要求，未料女兒大哭，老公又心疼出面，脫口指責「妳為什麼要這麼堅持妳的立場，妳為什麼不能滿足妳的女兒呢？妳這樣子不就是綁住她嗎？妳這樣限制她妳還敢說自己是好媽媽」，讓她當場情緒炸裂，拎著包包衝出家門大哭，甚至一度懷疑「我是不是嫁錯人」。所幸隔天老公主動道歉，兩人和好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貝童彤表示，夫妻平日感情緊密、是彼此的朋友與隊友，但老公酒後情緒起伏較大，言語會變得尖銳。她提到某次結婚周年到餐廳慶祝，電視播到女星因荷爾蒙失調而身材走鐘的新聞，老公卻直說「管不住嘴巴」，讓她不滿直批像網路酸民，「不了解就評斷很不公平」。兩人離開餐廳後仍在路邊爆發口角，甚至拉扯到她抓傷了老公臉，隔天見傷勢不輕，她主動道歉，也認為對方飲酒習慣需要調整。

被彤彤坦言，這幾次爭執都與「喝酒後的溝通」有關，現在老公仍會小酌，但只要察覺氣氛不對就會迴避衝突，隔天還會關心「我昨天還算乖吧？」她也強調，當晚拒絕女兒與人同床完全是出於安全與睡眠品質的考量，「只是希望孩子好好睡、隔天再玩」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字

Howard李祖豪貝童彤單身行不行

【真的好想去～】女兒以為今天上學 回家車上大崩潰XD

