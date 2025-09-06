演藝圈發聲再＋1！　金曲女星力挺江祖平開砲：該羞恥的是誰？

記者蔡琛儀／綜合報導

女星江祖平公開指控三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉及下藥性侵，並且還偷拍，更自爆自己就是受害者，龔美富目前已暫離現職，三立也發聲會全力配合公司內部及司法單位調查，引發外界高度關注。對此，金曲新人得主?te 壞特在社群平台發文力挺，「這就是犯罪！」

▲▼江祖平公開指控三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉及下藥性侵，壞特發聲力挺。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World、壞特工作室提供）

壞特在文中表示，她認為江祖平「已經花了多大的勇氣才敢說出口」，結果卻面臨隱私被挖、言論被質疑，甚至被貼上「瘋女人」的標籤。她強調，即便雙方曾有交往關係，但在女方沒意識、沒同意的情況下發生性行為，就已經構成性侵，並以先前法國婦女吉賽爾遭丈夫迷姦的案件為例，「法國的吉賽爾就是被老公多年下藥昏迷後被性侵的啊」，用來佐證這類行為的嚴重性。

壞特言詞犀利，毫不避諱地指出，社會的檢視焦點根本搞錯了，她質問：「該羞恥的是誰？該被放大檢視的是誰？」並直接給出答案：「是那位犯罪的人吧！不是她！」強烈的字句，展現她對性暴力零容忍的態度，也呼籲外界應將關注放在犯罪本身，而非受害者的過去與隱私。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。