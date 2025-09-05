ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
廖峻3中風後父子關係逆轉！　兒深夜揭心結「得到一句對不起」和解

記者蔡宜芳／綜合報導

資深藝人廖峻今年4月因中風三度入院，期間曾傳出三名子女與貼身助理之間爆發紛爭，引起外界關注。而他的兒子廖錦德，5日凌晨在社群透露，在父親病倒後，自己覺得「人生達到了一個前所未有的荒唐境界」，父子關係也因此出現了新的轉折。

外送用▲▼廖峻三度中風病床照曝光！　兒子錦德喊話「不要轉傳」：沒經過家人同意。（圖／翻攝自Facebook／錦德）

▲廖錦德坦言過去幾年和廖峻的關係不太好。（圖／翻攝自Facebook／錦德）

廖錦德表示，廖峻在多年前曾拒絕讓他介入生活，「其實我很清楚，他正在往火裡跳，可是我拉不動他，也為了這份不願他受傷的執著，我堅持要干涉他的生活方式。換來的是我們不停的為了一個外人吵架，而他也對我越來越偏見。」直到自己陷入抑鬱。

▲▼廖峻父子關係逆轉　兒深夜揭心結「得到一句對不起」和解。（圖／翻攝自Instagram／tacololaiba）

▲廖峻於今年4月三度中風。（圖／翻攝自Instagram／tacololaiba）

不過，廖錦德說，歷經這次的風波後，廖峻向他道了歉，「我得到他一句『兒子，對不起…』心裡很酸，他這次闖的禍那麼大，實在不知道從何收拾。」而他也與爸爸達成共識，決定「分工合作」，「他專心讓自己變好，我專心處理他的事。被黑就黑吧，誰叫我們是父子。」表示父子的關係已經重修舊好。

▲▼廖峻父子關係逆轉　兒深夜揭心結「得到一句對不起」和解。（圖／翻攝自Instagram／tacololaiba）

▲廖錦德發文。（圖／翻攝自Instagram／tacololaiba）

