邀尼可拉斯凱吉加入《角頭3》？　高捷秒虧「他沒票房了」：歡迎帶資進組

記者蕭采薇／台北報導

電影《角頭－鬥陣欸》，再度掀起全新「角頭」浪潮，全台票房破億，劇組4日晚上齊聚慶功，「角頭大家長」監製張威縯（宏哥）霸氣宣布確定拍攝《角頭3》，不僅預告有香港大咖影星加入，也將前進美國拍攝。現場媒體打趣說，或許可找票房巨星、但如今負債的尼可拉斯凱吉加入，高捷則快人快語回應：「他已經沒有票房了！但歡迎他帶資（進組）。」

▲《角頭－鬥陣欸》舉辦慶功宴監製舉辦感恩慶功宴，砸重金謝演員、團隊。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》舉辦慶功宴，同時宣布確定拍攝《角頭3》。（圖／曼尼娛樂提供）

「角頭大家長」張威縯在慶功宴現場，宣布確定拍攝《角頭3》，目前正在劇本階段籌備中，「我要創造一部台灣最奇蹟的電影，我一定會做給各位支持我們的藝人，我們要往美國前進了！我心中的感動只能付諸在這個行業，我會用盡全力，我會花到一毛不剩的錢，我一定要拍到最好，讓大家看見台灣電影不只有這樣！」更表示自己特地去領了60萬現金，「今天一定要來發感恩獎金！」

主要演員高捷、崔浩然、王識賢、夏靖庭、孫鵬、伊正、鄭人碩、黃騰浩、張懷秋、黃尚禾、唐振剛、陳萬號、白吉勝、是元介、黃冠智、吳念軒、潘俊佳、王宣、林真亦、吳長愷、王自強，也都出席「破億感恩慶功晚宴」，也顯示出「角頭大家庭」強大的向心力。

領宣傳全勤獎的高捷和王識賢表示非常感動，高捷說「看到每個觀眾對我們的熱情和愛，就覺得我們跑得很辛苦但是很值得。」更笑說票房還不滿意，「我希望如願，假如三億，我真的會有動作！真的破三億，會有些交代啦！」被記者笑問是不是要「脫衣服」，他笑回：「沒人看啦！」

隨著電影大賣也出現有人冒用照片進行網路詐騙，高捷開玩笑說：「我還需要交友嗎？」更笑說：「我請『仁哥』（王識賢）幫我處理，詐騙手段真是層出不窮！」王識賢也感性表示「連續五天，不是在影廳就是在夜市，馬不停蹄的行程，所到之處，觀眾帶給我的感動與熱情，讓我忘了疲憊，好幾次的瞬間，真的感動到想哭！這條路很漫長，我還是會努力往前衝，沿路上有觀眾，我不寂寞，謝謝他們帶給我的力量與溫暖！」

▲《角頭－鬥陣欸》感恩慶功宴，主要演員們幾乎都出席，向心力強大。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》感恩慶功宴，主要演員們幾乎都出席，向心力強大。（圖／曼尼娛樂提供）

第一次參與《角頭》魔鬼影廳加夜市宣傳行程的是元介、吳念軒、潘俊佳和未能出席慶功宴的黃鐙輝都曾表示過這樣的體驗是前所未有，是元介表示「其實蠻感動的，以往拍攝作品都是在媒體訪問或是一些舞台活動上做宣傳，這麼近距離跟喜歡我們的觀眾接觸、對話，真的是很棒的感受。」

吳念軒表示「沒錯！好幾個觀眾都跟著我們跑10場以上，見到面就像朋友一樣，這種感覺很好！」潘俊佳笑說「會遇見很多以前支持我的粉絲，也有新的面孔，很感謝角頭讓我有機會再站到幕前，也謝謝觀眾的喜歡。」

因為在澎湖拍戲無法每場都跑的鄭人碩也開心表示「看到大家都一步一腳印的去走遍每個戲院和夜市，真的很希望我也一起在現場，有跟到台南跟台中真的很開心，那種熱血感又回來了！」王識賢特別誇讚：「最難能可貴他在澎湖拍戲還幫我們去當地宣傳！」

▲王識賢連跑五天魔鬼行程 謝觀眾陪跑各大城市、夜市 嘆「好幾次感動想哭」。（圖／曼尼娛樂提供）

▲王識賢連跑五天魔鬼行程 謝觀眾陪跑各大城市、夜市 嘆「好幾次感動想哭」。（圖／曼尼娛樂提供）

白吉勝則感性地說「角頭家族真的很感人，一起打拚、生活的兩個禮拜都在幫彼此打氣加油，累但大家都是用笑容面對每一天的挑戰。」吳震亞也帶著資深電影導演父親吳攻出席盛會，並表示：「在電影圈這麼久，難得可以遇到一位跟父親口中一樣很有人情味的劇組，心中滿滿的感謝。」

在電影院映後分享時被高捷大哥Cue到跳舞，二話不說直接露兩手的唐振剛笑說「角頭宇宙真的太棒了，和大家一起工作、打拚就是開心！」黃尚禾表示「在夜市跟電影院可以看到各種年齡層、各種觀眾的樣子，每一張臉都給我們很大的鼓勵跟感動！讓我們更相信角頭宇宙是靠每個觀眾挺出來的！」

▲《角頭－鬥陣欸》上映兩週跑遍全台。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》上映兩週跑遍全台。（圖／曼尼娛樂提供）

《角頭－鬥陣欸》上映兩週跑遍全台，超過100場影廳座談、7場粉絲見面會和5場夜市掃街，更帶著近期上映的兩部強檔國片《進行曲》、《96分鐘》宣傳板跑遍全台。監製張威縯希望台灣電影可以一起好，「掃街是一種明星圈粉的典範，趕快多跑一些夜市、多謝一些票，台灣觀眾很喜歡明星，過去一直沒有這個氣氛，《角頭》創造了這個氣氛，我也要謝謝角頭的藝人朋友們，他們願意一起這麼辛苦地跑遍全台。」

高捷已經抽空看完兩部國片，狂讚都是優質不錯的電影，「因為《進行曲》也是姜導演得作品，很青春很熱血，勾起很多回憶。昨天看了《96分鐘》，我跟導演之前合作過《狂徒》，感覺又更進步了！」

▲《角頭－鬥陣欸》舉辦慶功宴，監製張威縯砸重金謝演員、團隊。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》舉辦慶功宴，監製張威縯砸重金謝演員、團隊。（圖／曼尼娛樂提供）

至於許多影迷敲碗再辦《角頭》唱演會，監製張威縯坦言：「時間超級緊湊，很多事情要做，想趁勝追擊《角頭3》！」更打趣笑說「跑了南北兩路回來，感覺不再年輕了，替自己有點擔心，真的蠻花時間、精力的，希望趕快把《角頭3》開展起來！」

並鬆口透露確認將赴美國拍攝，在場演員所有聽到都相當興奮與期待，有記者打趣推薦「找Cardi B來演」，孫鵬打趣笑回：「列入考慮！」至於《教父》的艾爾帕西諾，張威縯則笑說：「請他我就破產了。」而《角頭》影集已經正式剪完，希望趕在農曆過年前推出，他掛保證：「我很有自信，很值得期待，真的非常好看！」

 

