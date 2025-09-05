情牽近30年！　五月天阿信被喊「Honey」公開熱吻他...全場暴動

記者蔡琛儀／台北報導

五月天「回到那一天」25周年巡迴演唱會日前在上海登場，三天分別請來認識近30年的好友張國璽、韋禮安、陳粒站台當嘉賓，而阿信除了在台上被嘉賓張國璽當場喊：「Honey。」又被他出其不意親吻，阿信也熱情回吻張國璽，讓粉絲嗨到不行。

▲▼五月天阿信和國璽互吻。（圖／相信音樂提供）

張國璽曾在在「Just Love It!一路向東」高雄場，出奇不意的給阿信一吻，震撼全場，這回又出招吻阿信和石頭，全場驚呼聲四起。張國璽笑說：「很感激兄弟給我機會，來到這唱歌，還有親阿信給大家看。」更對著阿信親膩地稱他為「信」，讓阿信笑問：「那你希望叫你國還是璽！」而阿信也回敬他一個吻。

韋禮安7月和太太到大巨蛋看五月天演唱會時被cue到，雖然太太想聽〈香水〉，但他還是任性點了自己想聽的〈志明與春嬌〉，後來五月天在安可時還是唱了〈香水〉，讓他回家不用跪算盤，因此這次韋禮安擔任嘉賓，特別選唱此曲，「我從小到大聽的音樂，一定有五月天的基因在裡面，因為我的青春裡有五月天。」

▲五月天上海開唱，請到韋禮安當嘉賓。（圖／相信音樂提供）

阿信笑說：「像我青春有韋禮安的存在，我都聽『如果可以』。」現場拱韋禮安小唱二句，而全場立刻接唱，阿信直說：「你有開8萬人演唱會的潛力，你已經把五月天演唱會的形狀變成韋禮安演唱會的形狀！」韋禮安興奮大喊：「不敢不敢，畢竟我擁有五月天的基因。」讓怪獸笑問：「是哪個人幹的？」偷開黃腔笑翻全場。