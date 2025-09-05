江祖平遭龔益霆動粗！提分手絕不開門　「竟被打爆3洞」過程全都錄

圖文／鏡週刊

上個月18日，江祖平發文爆出某名「女性大特（有台詞的女臨演）」遭性侵、偷拍的求救私訊，加上她連續發文，原本#MeToo事件演變到江祖平就是受害者，加害人則是她的前男友、三立資深副總龔美富之子龔益霆。對此本刊終於獨家聯繫上了江祖平，她既悲又憤地還原了全案始末，一度甚至眼淚潰堤。

▲今年2月，本刊曾經拍到交往中的江祖平與龔益霆深夜與友人出遊，當時兩人互動甜蜜。（圖／本刊資料照／鏡週刊）

關於遭前男友龔益霆暴力相向的部分，江祖平回憶起來還是滿腔怒火，說家裡的門被對方捶打出好幾個凹洞，可見力道之強。本刊記者親眼見到江祖平拍下一則影片，當時她躲在門裡，然後跟龔益霆談判分手。當時龔益霆似乎已喝醉想進門，一直怒吼：「妳要開不開？」

▲本刊獨家入手江祖平家門遭龔益霆打出凹洞。（圖／江祖平提供／鏡週刊）

只是江祖平曾因遭到龔益霆動粗，甚至手機還被痛砸，所以抵死不願開門；於是江祖平要龔益霆走，結果他回嗆：「妳就不要後悔！」並且持續反覆「盧洨」不肯死心直說：「妳要不要開門？」整支影片長達兩分半鐘。上述經過，本刊也獨家取得龔益霆打凹門的證據畫面。

回顧全案提及「家暴」部分，江祖平曾向龔益霆嗆：「不如我們一起去驗傷，我朋友都看到的你捶壞了我的房門。」其他還有「地檢署（或法院見）！從一開始，我只是需要一個真誠道歉……但你對我說的髒話，比我拍戲時還聽得多，所以……」龔益霆則反擊，坦言兩人在交往期間經常爭吵，女方常情緒失控，江祖平在社群發表的貼文內容，都是片面說法與不實指控。

