江祖平預告「9／10前所有事水落石出」　再酸龔益霆：你很可憐

記者王靖淳／綜合報導

女星江祖平最近踢爆三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉嫌性侵，為此男方出面否認指控，並加碼公開兩人是曾交往的情侶，後續江祖平才間接承認自己就是受害者，而今（5）日凌晨女方再度透過Threads發文，並預告9月10日前真相將水落石出，似乎在暗示還有其他細節尚未公開，同時也現身男方的貼文底下狠酸：「你！真的很可憐。」

▲江祖平。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World）



江祖平今（5）日凌晨在Threads發文，並向所有關注此事的網友表示「對不起，大家」，接著便拋出震撼預告，「所有的內容，我已經排程到9月10號前」，並附上一個笑臉符號寫下「所有事情都能水落石出了。」暗示自己將會按照計畫將所有證據公開，讓外界更加關注整起事件的後續發展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

江祖平更在文末透露，自己曾寄送包含七夕水杯與平安鑰匙圈的包裹給龔益霆，而對方已經收到了，但連一句謝謝都沒說，字裡行間滿是對男方不懂人情世故的失望。最後，江祖平刻意將稱謂從「他」換成動物的「牠」，並再次附上一個笑臉符號寫下：「更不用提牠會跟我道歉了。龔益霆！！謝謝您！！」

▲江祖平預告驚人爆料。（圖／翻攝自Threads／ping0130）

回顧整起事件，源於江祖平發文踢爆電視台員工疑性侵女演員，並公開加害人的姓名及照片，之後被網友發現是三立資深副總龔美富的兒子龔益霆。為此龔益霆昨（4）日在IG自爆曾和江祖平交往過，兩人在上個月31日分手，而江祖平也發文反擊，稱對方是自戀型人格、喊話法院見，事後更揭露對方硬上內幕，並間接承認自己就是受害者，同時也憤怒喊話：「不管刑事或民事，我一定要索賠性侵罪。」

▲江祖平喊話要索賠性侵罪。（圖／翻攝自Threads／ping0130）

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。