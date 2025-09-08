9月8日星座運勢／射手邁入下個階段！ 巨蟹溝通化心結
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜ 水瓶座｜ 雙魚座｜ 牡羊座｜
｜金牛座｜ 雙子座｜ 巨蟹座｜ 獅子座｜
｜處女座｜ 天秤座｜ 天蠍座｜ 射手座｜
【風象星座】
水瓶座
工作：工作動力大好
感情：雙方相互體諒
財運：熟悉更多項目
幸運色：果橙色
貴人：金牛
小人：巨蟹
雙子座
工作：避免逃避責任
感情：少生氣少爭執
財運：克制自身花費
幸運色：暖橘色
貴人：牡羊
小人：金牛
天秤座
工作：拒絕無理要求
感情：細節別太計較
財運：財運表現持平
幸運色：冰晶色
貴人：天秤
小人：獅子
【土象星座】
魔羯座
工作：悠然完成工作
感情：一起共進晚餐
財運：結果不達預期
幸運色：水藍色
貴人：射手
小人：魔羯
金牛座
工作：主動解決矛盾
感情：情感無怨無悔
財運：多元增加財富
幸運色：翠綠色
貴人：天蠍
小人：天秤
處女座
工作：工作精神疲憊
感情：家庭溫馨美滿
財運：損益有賺有賠
幸運色：藍綠色
貴人：雙子
小人：處女
【水象星座】
巨蟹座
工作：行動力為關鍵
感情：溝通化解心結
財運：賺錢取之有道
幸運色：豆乳色
貴人：處女
小人：天蠍
天蠍座
工作：多加表揚下屬
感情：有異性緣分增
財運：別以貪念理財
幸運色：酒紅色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
雙魚座
工作：熱絡工作夥伴
感情：記得對方優點
財運：多加活用資產
幸運色：摩卡色
貴人：雙魚
小人：水瓶
【火象星座】
牡羊座
工作：和氣應對工作
感情：不約而同相聚
財運：賺取合理利潤
幸運色：桃紫色
貴人：水瓶
小人：射手
獅子座
工作：多加互相調解
感情：化解口角衝突
財運：鑽研不動房產
幸運色：卡其色
貴人：獅子
小人：雙魚
射手座
工作：邁入下個階段
感情：展現自信魅力
財運：行善多行公益
幸運色：藕粉色
貴人：魔羯
小人：雙子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響