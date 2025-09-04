江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕：原來情侶可以這樣喔？

記者王靖淳／綜合報導

女星江祖平最近發文踢爆電視台員工疑性侵女演員，並公開加害人的姓名及照片，之後被網友發現是三立資深副總龔美富的兒子。為此龔美富的兒子龔益霆今（4）日在IG自爆曾和江祖平交往過，兩人在上個月31日分手，而江祖平也發文反擊，稱對方是自戀型人格、喊話法院見，稍早再度發聲揭露對方硬上內幕，「我真心真的只希望有誠心悔改道歉而已，但您要繼續這樣顛倒是非？」

▲江祖平。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World）

江祖平今（4）日深夜再度發文開砲，「嗯…………如果對方是無意識的情況下，某某還硬上完之後 清理乾淨～～喔～～原來情侶可以這樣喔」，接著更針對龔益霆在聲明中，提及「對家人造成困擾」的部分，直接隔空嗆聲：「對您跟家人造成困擾？需要我把跟您父母親跟我對話的截圖發上來嗎？」

▲江祖平再發文轟龔美富、龔益霆。（圖／翻攝自Threads／ping0130）

江祖平也再次重申自己最初的訴求，以及為何會選擇將整起事件公開。她表示，自己從頭到尾的目的，其實非常簡單，「我真心真的只希望有『誠心悔改道歉』而已」，並在文末再度點名龔美富及龔益霆父子，並對於對方選擇持續「顛倒是非」的作法，心死地寫下：「你封鎖我，我只能說『龔益霆』，還有沒教好的你父親『龔美富』。您要繼續這樣顛倒是非？？好吧。」

▲龔益霆發文。（圖／翻攝自Instagram）

事實上，龔益霆今（4）日在IG發文駁斥性侵指控，同時也公開與江祖平曾經的交往關係，兩人自去年10月23日正式交往，直到今年8月31日才分手，是段從未公開的姐弟戀。至於分手原因，龔益霆認為是和江祖平年紀落差造成觀念不同，導致彼此常發生爭執，同時更反控女方「經常無法控制情緒，對我情緒性發言」，導致兩人爭吵不斷。如今對方將他的家人姓名照片公開，他覺得已對自己造成困擾，並迫使他必須出面澄清。