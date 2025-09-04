「雙手合十迷因」紅了十年！　本尊家家傻眼發聲：應該能拿獎金了

記者蔡琛儀／專訪

家家睽違六年推出新專輯《你給我的》，她把新專輯視為生活的延伸，不想過度切割「工作」與「生活」，因此在作品裡也放入許多真實、日常的痕跡，「如果一直刻意分清楚，好像在隱瞞什麼，會覺得包袱太重。」

▲家家睽違六年推出新專輯《你給我的》。（圖／記者湯興漢攝）

私下的她很喜歡看迷因等搞笑的東西，事實上家家自己就是迷因本人，十年前和姊姊紀曉君一部「雙手合十修車窗」的影片紅到現在，「我那時真的沒有想到，竟然還有新聞播出！」讓家家也忍不住自虧：「如果台灣有歡笑一籮筐，我可能每年都可以拿獎金。」

不過近日她不明原因病倒，除了臨時取消出席師兄五月天上海演唱會開場嘉賓演出，還自爆輸了兩袋血才回家休養，讓不少粉絲相當擔心。她透露，自己只要隔天有工作，前一天一定會失眠，疫情期間還曾陷入失聲狀態，如今她體悟到，「把心態養好，身體真的才會好，因為你的想法變得更好，這是一種吸引力法則。」多年沒做健檢的她，平常若身體不舒服也都會選擇自我休息，「非必要不要開刀，不然很傷元氣。」

▲家家喜歡看迷因，本身更是「資深迷因」。（圖／記者湯興漢攝）

她近年為了靜心、學習專注，還自己在網路上學習「纏繞畫」，包括專輯內頁及自己以「家鄉」為主題創作的歌曲〈月不落〉的插畫，都是她親手完成。

家家具備實力歌聲，也有不少經典金曲，卻屢屢和金曲獎擦身而過，她自嘲是金曲常客，「不是在台上表演就是在台下觀禮。」但她表示這次專輯並非為獎項而做，而是致敬70年代歌手與復古風格。

至於小巨蛋演唱會，家家坦言，看到很多比她晚出道的人都已站上小巨蛋，「攻蛋」的願望始終存在她心裡，期許能在明後年準備好，以不同於傳統唱跳的方式站上小巨蛋舞台。而在小巨蛋演唱會前，家家即將先在9月27日於Legacy Taipei開唱，目前也都在籌備中。

▲家家坦言對小巨蛋有渴望。（圖／記者湯興漢攝）