龔益霆發文稱曾交往！江祖平怒回：不如一起去驗傷　氣喊「法院見」討道歉

記者蕭采薇／台北報導

「八點檔女神」江祖平近日在社群媒體踢爆一起性侵醜聞，並公布男方姓名，之後被網友挖出對方是三立資深副總龔美富的兒子。男方則在IG發文表示，他和江祖平曾經交往，幾度分合後，在8月底正式分手。江祖平則再次回應：「我朋友都看到的你捶壞了我的房門。」並喊出：「法院見！」

▲江祖平默認與三立副總兒子交往過。（圖／記者李毓康攝）

江祖平在Threads再次發文回應，表示龔益霆是NPD（自戀型人格），從未感受到對方的溫柔或溫暖，也從不覺得自己有錯，「不如我們一起去驗傷，我朋友都看到的你捶壞了我的房門。」

江祖平更喊話：「地檢署（或法院見）！從一開始，我只是需要一個真誠道歉……但你對我說的髒話，比我拍戲時還聽得多，所以……謝謝您囉。」言詞間似乎認了兩人曾交往過。

▲江祖平再次回應龔益霆。（圖／翻攝自Threads）

遭江祖平爆料的三立導播龔益霆，也是三立資深副總龔美富的兒子，他4日在IG發文表示：「我在2024年愛上一位大我二十幾歲的女性，兩人於2024/10/23正式交往，她就是知名女演員江祖平。為了不帶給對方困擾，我們並未公開戀情。」

不過由於年齡差異，兩人交往時常有爭執，「交往期間我們分分合合，最後她提出分手，這段感情在2025/08/31畫下句點。」龔益霆表示：「我相信分手必然對她造成情感上的傷害，她在社群媒體有任何情緒性發言我都能夠體諒。但這幾天她在Threads上發佈的性侵指控等片面不實之詞，已經對我的家人造成困擾。」

最後龔益霆表示：「懇請江祖平女士撤掉所有不實發文，讓一切回歸事實與平靜。也請理解，若江祖平女士持續不實發文與不實指控，為了保護我無辜的家人，我也將依法尋求法律的保障，對於任何司法的調查，我也將全力配合。」