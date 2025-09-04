江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總：道歉很難嗎？

記者王靖淳／綜合報導

女星江祖平最近在社群發文踢爆電視台員工疑似性侵女演員，並加碼公開加害人的姓名及照片，之後被網友發現是三立資深副總龔美富的兒子。為此三立事後稱「會持續與江小姐聯繫」，而江祖平稍早再度透過IG發聲，並附上不自殺聲明。

▲江祖平。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World）

龔美富透過聲明表示：「身為三立主管，我會利害迴避，公司已經啟動調查制度，我一定配合公司制度。我也是益霆的父親、我信任他，他是成年人如果有做錯事，他也應該要面對並負責。但我相信，司法最後會還他清白。」面對龔美富的說法，江祖平在Threads發文反擊，「抱歉，從上次燙傷開始，只有接到龔副總的『簡單慰問』。真的、真的、真的！沒有人『持續跟我本人聯絡』，連『道歉、不好意思、對不起』，我都沒有聽到過喔！要繼續說謊嗎？」

▲江祖平再問龔美富：「確定兒子清白？」（圖／翻攝自Threads／ping0130）

江祖平稍早三度發聲，並直接點名三立資深副總龔美富，她表示「先發不自殺聲明！」接著透露，自己已給了「某g姓家族 」機會，甚至還主動打給他們，希望能為事件尋求一個解決之道，不料對方竟直接掛她電話，態度相當強硬。在聲明最後，江祖平也揭露她與三立副總龔美富父子倆溝通的唯一訴求，以及對方冷漠的反應。她透露，自己之所以主動聯繫對方，目的非常單純，「我只問：道歉！真的很難嗎？我曾經把你當兄弟，你要這樣？嗯嗯@龔美富。」

▲江祖平發不自殺聲明。（圖／翻攝自Instagram／ping0130）

此外，江祖平更直接隔空質問三立副總龔美富父子，「我就問：我有沒有給你們機會去跟受害者道歉？」她也揭露，自己連續三天打電話、傳訊息，不料對方卻是不接以及直接掛電話，完全拒絕溝通。面對龔美富父子如此強硬的態度，也讓江祖平徹底心死，並在文中決絕地寫下：「機會！我給過了！地檢署……我一定會去！您兒子封鎖我？謝謝！隨便。」

▲江祖平質問龔美富父子。（圖／翻攝自Instagram／ping0130）

