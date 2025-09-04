ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《黑澀會》女星公開「業配報價」挨酸
年輕人愛上「零糖社交」相處模式
AV女優來台私會36人「破萬價格曝光」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

江祖平 陳真 陳銘 陳傑憲 熊霓 黃奕 肖戰 蕾菈

江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總：道歉很難嗎？

記者王靖淳／綜合報導

女星江祖平最近在社群發文踢爆電視台員工疑似性侵女演員，並加碼公開加害人的姓名及照片，之後被網友發現是三立資深副總龔美富的兒子。為此三立事後稱「會持續與江小姐聯繫」，而江祖平稍早再度透過IG發聲，並附上不自殺聲明。

▲▼江祖平。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱

▲江祖平。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World）

龔美富透過聲明表示：「身為三立主管，我會利害迴避，公司已經啟動調查制度，我一定配合公司制度。我也是益霆的父親、我信任他，他是成年人如果有做錯事，他也應該要面對並負責。但我相信，司法最後會還他清白。」面對龔美富的說法，江祖平在Threads發文反擊，「抱歉，從上次燙傷開始，只有接到龔副總的『簡單慰問』。真的、真的、真的！沒有人『持續跟我本人聯絡』，連『道歉、不好意思、對不起』，我都沒有聽到過喔！要繼續說謊嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼江祖平再問龔美富「確定兒子清白？」（圖／翻攝自Threads／ping0130）

▲江祖平再問龔美富：「確定兒子清白？」（圖／翻攝自Threads／ping0130）

江祖平稍早三度發聲，並直接點名三立資深副總龔美富，她表示「先發不自殺聲明！」接著透露，自己已給了「某g姓家族 」機會，甚至還主動打給他們，希望能為事件尋求一個解決之道，不料對方竟直接掛她電話，態度相當強硬。在聲明最後，江祖平也揭露她與三立副總龔美富父子倆溝通的唯一訴求，以及對方冷漠的反應。她透露，自己之所以主動聯繫對方，目的非常單純，「我只問：道歉！真的很難嗎？我曾經把你當兄弟，你要這樣？嗯嗯@龔美富。」

▲▼江祖平。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲江祖平發不自殺聲明。（圖／翻攝自Instagram／ping0130）

此外，江祖平更直接隔空質問三立副總龔美富父子，「我就問：我有沒有給你們機會去跟受害者道歉？」她也揭露，自己連續三天打電話、傳訊息，不料對方卻是不接以及直接掛電話，完全拒絕溝通。面對龔美富父子如此強硬的態度，也讓江祖平徹底心死，並在文中決絕地寫下：「機會！我給過了！地檢署……我一定會去！您兒子封鎖我？謝謝！隨便。」

▲▼江祖平。（圖／翻攝自Instagram／ping0130）

▲江祖平質問龔美富父子。（圖／翻攝自Instagram／ping0130）

【江祖平不自殺聲明全文】

先發不自殺聲明！

“某g姓家族 ” 我給了機會

我還主動打給他們

結果被掛電話……

我只問：道歉！真的很難嗎？

我曾經把你當兄弟，你要這樣？嗯嗯@龔美富

我就問：我有沒有給你們機會去跟受害者道歉？

然後連續三天 我打了電話

傳了訊息

不是不接就是直接掛電話……

機會！我給過了！

地檢署……我一定會去！您兒子封鎖我？謝謝！隨便

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

江祖平龔美富

推薦閱讀

快訊／江祖平爆料男「真實身份被挖出」　三立副總龔美富認：是我兒子

快訊／江祖平爆料男「真實身份被挖出」　三立副總龔美富認：是我兒子

9小時前

江祖平爆「性侵醜聞」公開男方清晰照！　拒買避孕藥⋯網驚：跟我猜的同個人

江祖平爆「性侵醜聞」公開男方清晰照！　拒買避孕藥⋯網驚：跟我猜的同個人

9/3 18:08

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」　離婚趙麗穎4年…工作室14字回應

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」　離婚趙麗穎4年…工作室14字回應

12小時前

江祖平公開當事男姓名！再揭電視台2女受害…收噁心私訊「想揉」

江祖平公開當事男姓名！再揭電視台2女受害…收噁心私訊「想揉」

14小時前

江祖平再控當事男「性成癮」　連續砲轟：每天現場等人愛愛

江祖平再控當事男「性成癮」　連續砲轟：每天現場等人愛愛

23小時前

江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總：道歉很難嗎？

江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總：道歉很難嗎？

2小時前

江祖平控三立副總兒「拒道歉受害者」　遭冷回：她沒爽到嗎？

江祖平控三立副總兒「拒道歉受害者」　遭冷回：她沒爽到嗎？

3小時前

遭控性侵！三立副總兒反擊「我和江祖平交往過」　喊冤：分手後片面不實指控

遭控性侵！三立副總兒反擊「我和江祖平交往過」　喊冤：分手後片面不實指控

1小時前

老公想「邊看A片邊做」！購物天后開條件：瘦到76kg就答應 結果超慘

老公想「邊看A片邊做」！購物天后開條件：瘦到76kg就答應 結果超慘

9/2 10:48

龔益霆發文稱曾交往！江祖平怒回：不如一起去驗傷　氣喊「法院見」討道歉

龔益霆發文稱曾交往！江祖平怒回：不如一起去驗傷　氣喊「法院見」討道歉

1小時前

前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」！攜夫現身…現場照全被拍

前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」！攜夫現身…現場照全被拍

11小時前

快訊／三立稱「持續聯繫」江祖平怒打臉！　砲轟：沒人聯絡我⋯要繼續說謊？

快訊／三立稱「持續聯繫」江祖平怒打臉！　砲轟：沒人聯絡我⋯要繼續說謊？

6小時前

熱門影音

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票
女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌

女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌
「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！
林志玲一見孫儷　秒Cos甄環行禮

林志玲一見孫儷　秒Cos甄環行禮
蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」
鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」
張學友「被假唱」？　急喊停秀三段高音！

張學友「被假唱」？　急喊停秀三段高音！
Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本

Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本
林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮

林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
黃小柔遭演藝圈大哥性騷　改中性形象：那是保護色

黃小柔遭演藝圈大哥性騷　改中性形象：那是保護色
「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊

「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊
江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突然吐TMI「換太多假髮，額頭大脫皮」

Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突然吐TMI「換太多假髮，額頭大脫皮」

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

李多慧想長住台灣：要歸化嗎？　被房價嚇到「需再工作10年XD」

李多慧想長住台灣：要歸化嗎？　被房價嚇到「需再工作10年XD」

曾之喬產後「怕犯錯」辰亦儒暖安慰　曝劉品言狀況佳「難像她公開放閃」

曾之喬產後「怕犯錯」辰亦儒暖安慰　曝劉品言狀況佳「難像她公開放閃」

舒華嘴ㄆㄧㄚˊ被笑：不要笑那麼大聲　挑戰主持也想演戲「我都要！」

舒華嘴ㄆㄧㄚˊ被笑：不要笑那麼大聲　挑戰主持也想演戲「我都要！」

江蕙演唱會最終場「台下親一片」　氣氛超感人..〈甲你攬牢牢〉唱到哭

江蕙演唱會最終場「台下親一片」　氣氛超感人..〈甲你攬牢牢〉唱到哭

張學友假唱？沒開口就有歌聲　尷尬急喊停「秀超穩高音」

張學友假唱？沒開口就有歌聲　尷尬急喊停「秀超穩高音」

熊熊屢遇渣男「分手給前男友10萬」　還遭前員工A走百萬：我就是賠錢貨！

熊熊屢遇渣男「分手給前男友10萬」　還遭前員工A走百萬：我就是賠錢貨！

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

看更多

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

即時新聞

剛剛
剛剛
24分鐘前0

《進行曲》催淚戲是真的！　牧森自曝叛逆人生：以前跟爸爭執只有被打的份

37分鐘前11

YTR魚乾「愛貓罹癌再動刀」　吐心聲： 不知還能過這樣的日子多久

52分鐘前0

直擊／SJ D＆E現身「台下反應」嚇到他們！東海：很陌生，不要生氣

55分鐘前824

身家破10億！486先生自爆「已安排後事」規劃遺產

1小時前0

許光漢、玉澤演釜山夢幻同台！世紀對談全球直播　男神送額頭吻「表達感謝」

1小時前1121

龔益霆發文稱曾交往！江祖平怒回：不如一起去驗傷　氣喊「法院見」討道歉

1小時前2982

遭控性侵！三立副總兒反擊「我和江祖平交往過」　喊冤：分手後片面不實指控

2小時前3639

江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總：道歉很難嗎？

2小時前0

曾敬驊竟然輸了！《我家的事》中南部人氣王是藍葦華　演員急幫導演招親

2小時前34

蕭敬騰凌晨彩排「24小時不睡」！　挑戰生理極限全為致敬林智勝

讀者迴響

熱門新聞

  1. 江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒
    9小時前130142
  2. 江祖平爆公開男方正面清晰照
    9/3 18:086254
  3. 馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」
    12小時前187
  4. 江祖平公開當事男姓名！再揭電視台2女受害
    14小時前8678
  5. 江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛
    23小時前4058
  6. 江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總：道歉很難嗎？
    2小時前6839
  7. 江祖平控三立副總兒「拒道歉受害者」　遭冷回：她沒爽到嗎？
    3小時前11269
  8. 三立副總兒「我和江祖平交往過」
    1小時前5675
  9. 老公想「邊看A片邊做」！結果超慘
    9/2 10:487828
  10. 江祖平怒回：不如我們一起去驗傷
    1小時前2017
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合