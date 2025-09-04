YTR魚乾「愛貓罹癌再動刀」　吐心聲： 不知還能過這樣的日子多久

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber魚乾過去以拍攝開箱、美食影片走紅，親民形象圈粉不少人，日前才發文透露愛貓OLA確診罹患淋巴癌的她，今（4）日久違發文更新愛貓的身體狀況，同時也揭露了一段急診經歷。

▲魚乾分享愛貓近況。（圖／翻攝自Instagram／annie72127）

魚乾坦言，原以為在複診、化療、吃藥、灌食輪流做的日常中，日子能順利地過下去，沒想到本週OLA竟把食道胃管吐出來，嚇得她趕緊在早上七點送急診。經過緊急處理後，原想讓OLA嘗試自行進食，不料傷口的釘子又在當天下午脫落，迫使她們再次回到診所。

魚乾表示在與醫師討論後，由於OLA自己吃的量遠遠不夠日常所需，且考量到未來餵藥的便利性，以及避免日後要在新位置開刀，最終決定隔天馬上再次動刀，將食道胃管重新裝回。對於這個決定，魚乾也吐露身為飼主，內心所承受的巨大壓力及恐懼，「每次簽手術麻醉同意書的時候都特別害怕，但不做又不行。」

▲魚乾的貓確診淋巴癌。（圖／翻攝自Instagram／annie72127）

所幸，OLA堅強地撐過這次的手術並一切順利，而這也已經是牠從鼻胃管開始，第四次裝置餵食管。在經歷手術後，魚乾在文末感性提到，她看著努力求生的OLA，體重已順利回升到4.9公斤，雖然「不知道還能過這樣的日子多久」，但每當看著OLA呼嚕呼嚕揉麵團的樣子，就讓她堅信，「她肯定也覺得活著很開心吧。」最後，她也再次向OLA與所有關心的粉絲喊話：「繼續加油！」