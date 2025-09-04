第60屆廣播金鐘獎入圍名單出爐！　廖江華、倪蓓蓓獲特別貢獻獎

▲ 114年度廣播金鐘獎入圍名單公布記者會。（圖／記者徐文彬攝）



第60屆廣播金鐘獎入圍名單公布記者會今（4日）於三立電視文創劇場舉行，頒獎典禮則在10月11日晚間7時在臺北流行音樂中心舉行，文化部常務次長徐宜君與跨領域的嘉賓、評審委員會主任委員共同揭曉114年度廣播金鐘獎入圍名單。今年度廣播金鐘獎計有253家業者、1,113件作品參賽；138件作品入圍，將角逐節目獎、個人獎、播客（Podcast）獎、廣告獎、電臺品牌行銷創新獎、創新研發應用獎等30個獎項。

今年是廣播金鐘60周年，廖江華老師獲頒特別貢獻獎，也代表金鐘認可在廣播節目的這些幕後功臣，非常值得、也很需要被推到臺前來，接受大家的掌聲與榮耀，廖江華老師為臺灣廣播產業和臺語文化歷史貢獻良多，他的職人精神也持續影響著下一代的廣播人，這是今年的第一位特別貢獻獎得主─錄音師廖江華老師。

第二位特別貢獻獎得主為倪敏然的妹妹倪蓓蓓，倪蓓蓓在1980年代以《今夜星辰》節目成為當紅DJ，其後為廣播產業貢獻長達半世紀，從未休息間斷，陪伴並影響著無數人。隨著廣播產業開放，倪蓓蓓毅然決然投入廣播事業經營，1995年創立「港都電台」，建構「好事聯播網」，引領臺灣廣播產業走向一個全新且可行的經營方向。

此外，倪蓓蓓女士培育大量人才，長期投身於社會公益，對於媒體社會責任的實踐也不遺餘力。面對新媒體挑戰，倪蓓蓓女士整合多年經驗與資源，與女兒一同研發、創立《Baabao八寶》線上電台APP，以求新求變的精神，持續拓展廣播影響力。倪蓓蓓女士對廣播產業發展所投注的心力及成就，廣為業界稱頌，其貢獻不言而喻，堪稱臺灣廣播產業界的楷模與典範，本屆獲頒特別貢獻獎，實至名歸。

114年度廣播金鐘獎入圍名單：

一、節目獎

（一）流行音樂節目獎

Live!聲音實驗現場（參賽單位：國立教育廣播電臺）

Midnight You & Me 午夜我和你（參賽單位：中國廣播股份有限公司）

音樂大輪轉（參賽單位：寶島新聲廣播電台股份有限公司）

週末FUN音樂（參賽單位：高雄廣播電臺）

楷爾本紐曼的音樂拼圖（參賽單位：正聲廣播股份有限公司臺中廣播電臺）

（二）類型音樂節目獎

月光下的旋律（參賽單位：正聲廣播股份有限公司）

音樂大亂鬥（參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會（講客廣播電臺））

絲竹漫遊（參賽單位：臺北廣播電臺）

聲音鍵造所（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

寶島上好聽（參賽單位：寶島新聲廣播電台股份有限公司）

（三）生活風格節目獎

玩味時代Golden Times（參賽單位：臺北廣播電臺）

部落Tribe一下（參賽單位：財團法人佳音廣播電台）

虛實探險～開台啦！Vtuber！（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

臺北遊又幼Yo（參賽單位：臺北廣播電臺）

劇透客語（參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司）

（四）藝術文化節目獎

UnoLife 光聽你說（參賽單位：好聽廣播股份有限公司）

午安最正點—媽祖婆客棧（參賽單位：大千廣播電台股份有限公司）

光影心紀錄（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

原鄉花園—迷與謎（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）

臺灣文武爿（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

（五）教育文化節目獎

原客．好滋味（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會（Alian原住民族廣播電台））

最後一哩路 齊步走！（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

隔壁住了誰（參賽單位：漢聲廣播電臺）

臺北聲景（參賽單位：臺北廣播電臺）

臺灣心風景（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

（六）兒童節目獎

Hashtag123（參賽單位：國立教育廣播電臺）

i動物進行式（參賽單位：國立教育廣播電臺）

「Fun」學探險隊（參賽單位：正聲廣播股份有限公司）

媒素養教育道館（參賽單位：國立教育廣播電臺）

廢不廢太厲害！（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

（七）少年節目獎

Alian理財集會所（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會（Alian原住民族廣播電台））

FUN SONG 技職（參賽單位：國立教育廣播電臺）

月老不在家（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

早就喜歡你（參賽單位：漢聲廣播電臺）

開箱職人BAR—臺灣之光．世界發光（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

（八）社會關懷節目獎

POP最正點（參賽單位：台北流行廣播股份有限公司）

下一站，「癒」見未來（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

生活狂想（參賽單位：農業部漁業署漁業廣播電臺）

花甲幸福曲（參賽單位：國立教育廣播電臺）

愛的路千萬里（參賽單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）

（九）社區節目獎

Super午茶Show（參賽單位：大千廣播電台股份有限公司）

大世界旅行社 職人旅行團（參賽單位：心動廣播股份有限公司）

幸福藏寶圖（參賽單位：正聲廣播股份有限公司）

（十）廣播劇獎

Listen 看得見的廣播劇（參賽單位：國立教育廣播電臺）

RTI劇場（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

什錦繪幻（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

記憶列車（參賽單位：臺北廣播電臺）

戀戀曾文溪（參賽單位：曾文溪廣播電台股份有限公司）

（十一）單元節目獎

技職翻轉人生（參賽單位：國立教育廣播電臺）

海口的春天（參賽單位：農業部漁業署漁業廣播電臺）

唸歌、唱歌、台灣歌（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

鳥在說什麼（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

聽見台灣聲景（參賽單位：國立教育廣播電臺）

二、個人獎

（一）流行音樂節目主持人獎

Joseph Lin【林哲修】／The JAM（報名單位：財團法人台北國際社區文化基金會）

巫巴克【胡聖瑋】／Live!聲音實驗現場（報名單位：國立教育廣播電臺）

豆子【賀正邦】／Midnight You & Me 午夜我和你（報名單位：中國廣播股份有限公司）

邵大倫／音樂大輪轉（報名單位：寶島新聲廣播電台股份有限公司）

劉劭希／阿希米亞狂想曲（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會（講客廣播電臺））

（二）類型音樂節目主持人獎

朱皮【朱品諭】、聖代【謝宣圻】、阿儒【戴君儒】／音樂大亂鬥（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會（講客廣播電臺））

李哲藝、林欣曄／寶島上好聽（報名單位：寶島新聲廣播電台股份有限公司）

咖啡貓【楊盈箴】／傾聽音樂（報名單位：財團法人佳音廣播電台）

徐哲緯／哲哲稱奇（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

董益灃／董舜文的爵士時間（報名單位：桃花源鄉廣播股份有限公司）

（三）生活風格節目主持人獎

Amy【丁宛臻】、Nub【楊彩敏】／泰臺คุยเล่นๆ（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

一顆梨子【羅亦娌】、阿凱翔【張凱翔】／劇透客語（報名單位：環宇廣播事業股份有限公司）

屠潔／叩叩地球村（報名單位：國立教育廣播電臺）

曾偉旻／臺灣夜市Taiwan Yes!（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

謝哲青／音樂心旅行（報名單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）

（四）藝術文化節目主持人獎

Amy【丁宛臻】／光影心紀錄（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

POLO【陳歆翰】、柚子【林品貝】／臺灣文武爿（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

世昌【洪世昌】／台灣思想起（報名單位：國立教育廣播電臺）

林鈺婷／看Jam音樂（報名單位：桃花源鄉廣播股份有限公司）

施賢琴／中山堂的流金歲月（報名單位：臺北廣播電臺）

（五）教育文化節目主持人獎

Hayung 哈勇【高瑞麟】、佳怡【劉佳怡】／隔壁住了誰（報名單位：漢聲廣播電臺）

朱玲／相約遇見美（報名單位：漢聲廣播電臺）

何戎／NGU俱樂部（報名單位：竹科廣播股份有限公司）

林夢萍、Elsa【陳思穎】、小冬瓜【郭憲鴻】／最後一哩路 齊步走！（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

雅柏【黃柏諺】／伴・家家酒（報名單位：國立教育廣播電臺）

（六）兒童節目主持人獎

Teacher Carrie【林郁婷】／「Fun」學探險隊（報名單位：正聲廣播股份有限公司）

小茱姐姐【施賢琴】／i動物進行式（報名單位：國立教育廣播電臺）

王伯源、亞里【廖敏君】／宇宙能源報導室（報名單位：漢聲廣播電臺）

唐妮、吳沛珊、陳玟光／媒素養教育道館（報名單位：國立教育廣播電臺）

詹明芫(阿布絲・伊斯坦大)、黃婼馡、如逸比佑邢幸／wawa快樂屋（報名單位：嘉樂廣播事業股份有限公司）

（七）少年節目主持人獎

內克【吳宇軒】／早就喜歡你（報名單位：漢聲廣播電臺）

季潔【蔡宜穎】、小五【詹昀叡】／FUN SONG 技職（報名單位：國立教育廣播電臺）

阿凱翔【張凱翔】、阿芹妹【鍾依芹】／耳公Satellite（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

徐梅、阿娟【陳美娟】、Mia【許媛惠】、Mindy【黃明安】、Tony【楊竣仁】／月老不在家（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

屠潔／開箱職人BAR—臺灣之光．世界發光（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

（八）社會關懷節目主持人獎

佳玲【孫佳玲】／續享生活（報名單位：漢聲廣播電臺）

林書煒／POP最正點（報名單位：台北流行廣播股份有限公司）

馬士【凌士哲】／生活狂想（報名單位：農業部漁業署漁業廣播電臺）

梁兄哥【梁明達】／愛的路千萬里（報名單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）

鄭晴【鄭雅卿】、季謙【黃崑能】／下一站，「癒」見未來（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

（九）社區節目主持人獎

小倩【黃倩如】／Super午茶Show（報名單位：大千廣播電台股份有限公司）

陳思安／幸福藏寶圖（報名單位：正聲廣播股份有限公司）

溫士凱／大世界旅行社 職人旅行團（報名單位：心動廣播股份有限公司）

（十）企劃編撰獎

小黃老師【黃聿清】、陳信如、林伯謙／科技。社群。敲敲門（報名單位：臺北廣播電臺）

朱皮【朱品諭】、聖代【謝宣圻】、阿儒【戴君儒】、Bald【林洋德】／音樂大亂鬥（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會（講客廣播電臺））

奇林/Michael【林祺宏】、徐凡【徐豫梅】、林佩蓉、黃裕元、Joey【劉怡彣】、董立/董娘【董麗琴】、林彥伯／寶島記事簿（報名單位：國立教育廣播電臺）

林書煒、洪力淩、李潔祈、鄭友軒、楊旻峰／POP最正點（報名單位：台北流行廣播股份有限公司）

陳毅／週末FUN音樂（報名單位：高雄廣播電臺）

（十一）音效獎

Mia【許媛惠】、Mindy【黃明安】／月老不在家（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

成春福、李正純／什錦繪幻（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

周于羣、林昀暄、謝祥釋、徐雨柔／Listen 看得見的廣播劇（報名單位：國立教育廣播電臺）

季潔【蔡宜穎】／技職翻轉人生（報名單位：國立教育廣播電臺）

陳毅／週末FUN音樂（報名單位：高雄廣播電臺）

三、播客（Podcast）獎

（一）播客（Podcast）獎—生活風格節目獎

心身難路上的身心科（參賽者：Amy Lin、徐志雲）

米米之音（參賽者：大米【林瓊美】）

你的律師朋友（參賽者：Kristy、Jenny）

解鎖地球：旅行、歷史、文化（參賽者：游尚傑）

劉軒的How to人生學（參賽者：劉軒）

（二）播客（Podcast）獎—藝術文化節目獎

告白那一刻（參賽單位：這位軒聲有限公司）

乖，你聽畫｜藝術的故事（參賽者：葵花子、PAY金）

玫好時光（參賽者：吳玉玫、許榮宏）

阿愷之聲Podcast（參賽者：阿愷【王麒愷】）

偷聽史多利（參賽單位：偷聽文化股份有限公司）

（三）播客（Podcast）獎—兒童節目獎

一起說故事（參賽單位：一暝大一寸有限公司）

童聲客語（參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會（講客廣播電臺））

媽爹講故事（參賽單位：小耳朵文化傳媒股份有限公司）

聽故事學英文（參賽者：Sandy采聿老師【張采聿】）

欖仁媽媽說故事（參賽者：欖仁媽媽【胡致莉】）

（四）播客（Podcast）獎—少年節目獎

小人物日記（參賽者：小歐Austin【歐柏廷】）

就決定是你了！松松（參賽者：拉亞【張莉敏】、松松【林松駿】）

週報時光機（參賽者：派翠克【盧沛甫】）

四、廣告獎

（一）商品類廣告獎

OneClass真人Live家教—雙獅出擊篇（參賽單位：正聲廣播股份有限公司）

媽祖埔豆腐張—十萬箍出勤篇（參賽單位：正聲廣播股份有限公司雲林廣播電臺）

新加坡商美納里尼醫藥有限公司 台灣分公司—賽倍達—開G快篇（參賽單位：環球七福廣告有限公司）

（二）非商品類廣告獎

[二手菸害]—二手菸帶你上天堂篇（參賽單位：台灣廣播股份有限公司）

手機成癮—完美犯罪（參賽單位：快樂廣播事業股份有限公司）

守護地球—地球毀滅日篇（參賽單位：灰姑娘音樂製作有限公司）

拒絕酒駕—忠義篇（參賽單位：灰姑娘音樂製作有限公司）

童年的充電線—《詩而復返》守護童年系列廣告（參賽單位：財團法人佳音廣播電台）

五、電臺品牌行銷創新獎

Hito校園聯盟 夥力全開！（參賽單位：台北之音廣播股份有限公司）

用聲音 培養世界識讀力（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）

從發聲到共振—聲音產業的影響力公式（參賽單位：正聲廣播股份有限公司）

六、創新研發應用獎

竹科廣播股份有限公司／AI智慧語音生成式新聞編播平台（報名單位：竹科廣播股份有限公司）

雲端新廣播股份有限公司／瓦力 自動化台語廣播工作流（報名單位：雲端新廣播股份有限公司）

藍偉瑩、劉彥宏、劉東翊、鄭佳芳／《走進土地，「學習」回家》線上聲旅特展—廣播內容立體轉譯的參與式策展實踐（報名單位：好家庭廣播股份有限公司）

七、特別獎項

特別貢獻獎(得主)：廖江化先生（藝名：廖江華）

特別貢獻獎(得主)：倪蓓蓓女士

