林舒語驚傳血塊惡化「再次掛急診」！　工作喊卡最新狀況曝

記者王靖淳／綜合報導

女星林舒語上個月底才在社群限動發文透露，自己的肚子無預警劇痛，去醫院檢查後才發現，腹中因為有不少血水和血塊而脹大。不料，今（4）日凌晨，她又無預警在發文曬出急診照，透露自己的健康狀況亮起紅燈。

▲林舒語送急診。（圖／翻攝自Instagram／linleah529）



林舒語在文中表示，自己再次急診，緊接著她解釋，先前體內發現有血塊偏大的問題，原先醫師建議讓身體自行吸收，不料昨晚狀況卻急轉直下，不但疼痛加劇，甚至出現了發燒、頭痛、四肢無力以及胃抽筋等恐怖症狀，讓她嚇得趕緊掛急診。

▲林舒語正在家休養。（圖／翻攝自Instagram／linleah529）

在到了醫院後，林舒語接受一系列的檢查，結果並不樂觀。她透露，急診後發現發炎指數上升，而體內的血塊也沒有太大的變化，並未如預期般縮小。由於擔心身體可能引發感染，醫師一度考慮開刀清掉血塊，這個可能性讓林舒語當場嚇壞，她在文中寫下當下的心情：「我一直在心裡祈禱拜託不要開刀。」

▲林舒語會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／linleah529）

所幸，林舒語在醫院待了6個小時、並施打抗生素後，醫師判斷她的敗血指數還行，才暫時讓她回家，並持續以抗生素控制病情，暫時免去開刀的危機。目前已回家休養的林舒語，除了向粉絲報平安，也在文中表達深深歉意，「對於所有工作喊卡感到抱歉」，認為自己造成大家的麻煩。此外，她也對徹夜在醫院陪伴的老公，感到無比心疼與愧疚，「老公也不能好好休息，還只能在醫院吃麵包飽肚。」