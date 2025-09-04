生命樹音樂節開唱！　認體力不支一度快睡著

▲生命樹出席JAM JAM ASIA 亞洲音樂節。（圖／植光土壤音創提供）



記者翁子涵／台北報導

生命樹上週末首登「2025 JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」，與來自亞洲各地的音樂人共同打造這場音樂盛會，他們難掩緊張、興奮的心情，直呼：「感覺非常過癮，能在北流這麼棒的場地，聽見來自亞洲各地的音樂。」為了這次的表演、生命樹維持一貫傳統，特別設計了專屬的Intro，讓敲碗演出多時的歌迷，聽得相當開心。

▲▼生命樹演唱多首歌曲。（圖／植光土壤音創提供）



整場演出，生命樹還埋下另一個彩蛋，讓不少樂迷們津津樂道，歌曲〈白色迴廊〉其實偷偷藏在歌單裡，對此小王子表示「〈白色迴廊〉、〈Knock Knock〉與〈黑羊〉是情感宇宙相互連動的歌曲，就像是兩個人身處於同一道而不同側的門後，被間隔開了卻深刻連結著彼此。」



先前在北流首唱過〈黑羊〉的小王子，透露這首歌的音域將他推向極限，演出當天生命樹堪稱小宇宙大爆發，他們從早上7點就前往現場彩排，緊接著開始妝髮、下午正式演出、傍晚簽名會，直到半夜2點與攝影團隊將演出影片剪輯完成後才收工。



小王子坦言：「當天早起彩排與烈日曝曬中已經耗盡體力，團員在妝髮的過程中一直快睡著，直到演出時體力已快要不支。」接著還將面對更多的演出與宣傳，小王子誓言：「接下來會加強鍛鍊體力，去面對更多突如其來的嚴苛挑戰。」

