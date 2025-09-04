羅志祥突拋驚天大喜訊！　「時間點在12月」嗨喊：心情超激動

▲羅志祥12月13、14日將重返台北小巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術提供）



記者翁子涵／台北報導

羅志祥迎來出道30周年，今（4日）宣布12月13、14日將重返台北小巨蛋開唱，羅志祥開心表示：「其實心情真的很激動！我上次是在高雄巨蛋跨年演出，現在能回到台北小巨蛋，對我來說就像是一個圓滿的返場。」延續2024年高雄巨蛋的好評演出，今年年末「2025羅志祥 30巡迴演唱會 台北站」將以最耀眼舞台、最震撼視聽升級，打造一場屬於歌迷的感官派對。

▲羅志祥預告這次會玩很大。（圖／寬宏藝術提供）



今年將強勢回歸台北小巨蛋開唱，羅志祥說：「這次回到小巨蛋剛好出道30週年特別有感觸。這個舞台承載了我太多夢想、汗水，還有跟歌迷們一起寫下的回憶。」也因此台北場在舞台特效上投入比以往多出兩倍的預算，也特別安排新的編舞設計與團隊合作打造的段落，將把整場演唱會打造成如同遊樂園般的沉浸式體驗。

超寵粉的他，這次也大手筆準備禮物要抽給到現場的觀眾，羅志祥直呼：「這次真的會玩很大！」他更興奮透露：「這次有新歌首唱，只在台北場！還有還有大家最期待的砸派！這次就是要跟大家一起鬧翻天啦！」門票將於9月9日中午12點開賣，購票請洽寬宏售票。

