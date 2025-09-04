《請回答》女星機場舉動敗好感　「穿鞋踩椅上」網罵翻：禮貌在哪

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星閔都凞（閔都熙，민도희）曾是女團出身，團體解散後，她將重心放在戲劇圈，曾出演《請回答1994》、《魔女寶鑑》、《我的ID是江南美人》等戲劇。她2日在IG分享機場出遊照，怎料一舉動敗好感，把穿鞋的腳踩在機場椅子上拍照，引來網友皺眉怒回「請你把腳放下」、「別人不用坐嗎」。

▲閔都凞過去曾是女團出身，團體解散後潮戲劇圈發展。（圖／翻攝自閔都凞IG）



閔都凞2日在IG發文「與媽媽的第一次日本旅遊，我喜歡大自然，比起熱鬧喧囂，媽媽更愛安靜，所以我跟媽媽選擇東北地方，只是走在路上、搭搭公車就很幸福」，她貼上多張出發照與當地的景色。然而，其中兩張她把自己的腳踩上機場內的座椅，鞋子甚至沒脫，遭到網友指正。

▲閔都凞機場穿鞋踩椅上，韓網罵翻。（圖／翻攝自閔都凞IG）



照片裡，閔都凞把雙腳踩在椅子上，並對著鏡頭擺出表情，卻忽略到該椅子其實是公用，其他民眾也要坐，此舉引發網友痛批「把腳放下來吧，又不是你一個人用」、「公共禮儀要遵守」、「超沒禮貌」。

閔都凞長相甜美，除了是偶像女團出身，歌喉實力不錯的她，更跨足音樂劇演出，並在IG釋出唱歌影片，只是如今快樂出遊卻引來負面撻伐，她暫無回應，照片也未下架。