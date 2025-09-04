馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」　離婚趙麗穎4年…工作室14字回應

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星馮紹峰近日被陸網瘋傳官宣結婚，且二婚對象是女星景甜，兩人名字4日衝上微博熱搜第一。兩人曾合作古裝偶像劇《灼灼風流》，劇集2023年播出，由於雙方並未透過社群平台透露結婚消息，引發陸網議論「理性吃瓜」、「真的假的」。

▲馮紹峰、景甜突被瘋傳領證結婚，登上微博熱搜第一。（圖／翻攝自微博）

陸網多位娛樂博主轉發馮紹峰、景甜官宣閃婚的剪輯影片，影片內容聲稱兩人8月29日上午官宣領證，並形容官宣消息像平地一聲雷。由於影片畫面是剪輯兩人2023年合體宣傳電視劇的畫面，加上雙方並未在網傳時間發表婚訊，可信度令眾人質疑，但也因此衝上微博熱搜第一。

▲馮紹峰、景甜曾合作古裝偶像劇《灼灼風流》。（圖／翻攝自微博）

▲多位娛樂博主聲稱馮紹峰、景甜官宣領證，引發陸網質疑議論。（圖／翻攝自微博）

景甜工作室4日早上8點08分發文駁斥結婚消息，「假！！！景甜女士未婚！單身！請停止造謠！」

▲馮紹峰、景甜突被瘋傳領證結婚，景甜工作室闢謠。（圖／翻攝自微博）

馮紹峰與趙麗穎曾有過一段婚姻，兩人2018年結婚並生下一子，2021年宣布離婚，由於因戲結緣相戀結婚，喜訊曾一度造成微博當機，離婚同樣震撼陸網。恢復單身的馮紹峰感情生活仍受到外界關注，去年（2024）被狗仔曝光已經有了新戀情，與長髮女友十指交扣散步，對此並未公開回應。