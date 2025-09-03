獨家／樂天女神陳伊應援8年　爆自己膝蓋超多傷原因曝

記者葉文正／台北報導

樂天女孩編制上有不少人，不過女孩當中，不少是已經待了許多年的資深女孩，例如陳伊，她前後共待了8年，不過她也提到跟學妹們相處融洽，但也提到自己有不少「職業傷害」，讓雙膝新舊傷不斷。

▲樂天陳伊膝蓋都是傷 。（圖／記者徐文彬攝）

陳伊接受專訪時表示，前後在樂天8年一度中斷，「我之前去演藝圈闖盪，當時很怕說錯話，上節目或是主持也會擔心做錯事，但解約後，就想念跟大家一起應援的感覺，自己也熱愛棒球，決定再回來，幫忙應援，喜歡這個球賽的氛圍。」

▲ 陳伊非常喜歡應援 。（圖／記者徐文彬攝）

不過這次不管是去香港，或是美國的女孩應援行程，陳伊都沒有跟上，但她表示：「我有去日本，其實球團都會平均分配，去各國宣傳，我是樂天的一份子，有機會下次也會帶我出去，有選上就很開心，球團有球團的考量吧。」

▲樂天女孩陳伊與曲曲交情好。（圖／記者徐文彬攝）

而陳伊在演藝圈的幾年中，也認識了目前休養中的沈玉琳，她沉重地說：「有看到玉琳哥的情況，覺得想要關心他，身體健康很重要，他需要多多休養，日前我剛好跟小鐘哥去日本，去看煙火，也剛好聊到玉琳哥的事情，忙碌之餘人常常忘了健康，我去年有做健檢，想要好好適時檢查，也會吃保養品。」

▲她說樂於跟學妹分享。（圖／記者徐文彬攝）

陳伊也被問到，希望應援到什麼時刻？她反而表示「我啊客套地說們不是因為啦啦隊而跳舞，就算不在應援，也會跳到不能跳為止。」至於另一半的對象，她客套說目前沒有遇到對的人，家人很支持，我媽很開心，媽媽對的工作很自豪。

▲陳伊有好身材。（圖／翻攝臉書）

陳伊也透露，跟學妹們關係都蠻要好的，「有時候會約他們去吃飯練舞，有很多團練的時間，他們若有不會跳就會問，就會有交流，要熟也熟蠻快，都會來問我。」

▲樂天陳伊暇時喜歡出國旅遊。（圖／翻攝臉書）

陳伊說未來還希望挑戰更多新鮮的東西，期盼跳到最後也會想要在球場帶下一代學妹，指導他們，很喜歡這個表演舞台。提到膝蓋是否有職業傷害，陳伊反而說；「很多人膝蓋比我還不好，我膝蓋很強壯，就是正常跳舞，上個月我在C位，在主場貴在紅土上，跳完才發現流血，膝蓋有很多傷，是平常認真練習的結果。」

▲雪地拍照頗有創意。（圖／翻攝臉書）