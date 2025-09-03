賈永婕上任101董座一周年！　被問「為什麼是妳」自信解答

記者蔡宜芳／綜合報導

女星賈永婕在去年9月接下台北101董事長一職，如今已滿一周年。她3日特別在社群發文，感性回顧這一年來的心路歷程，坦言這一年雖跌跌撞撞、經歷過幾場暴雨，但也曾站上「陽光最燦爛的高樓之巔」，努力學習扮演全新角色。

▲賈永婕在去年接下101董座。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕去年剛上任時，便面臨國慶煙火、跨年煙火的挑戰，還在今年接下舉辦南韓天王G-Dragon展覽的重責。她表示，這一年來，她學到就算被質疑，只要夠堅定、夠清楚自己為何這麼做，那就不要跟風，也不要回頭，「走自己的大路，總有一片天！」

▲▼賈永婕慶祝上任一周年。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕也提到，自己曾被不少人質疑當101董座的資格，「但也越來越多人說：『還好是你。』我用行動證明：『婕出董座』還有『女中豪婕』。」面對過去一年得到的支持與挑戰，她也表示心懷感謝，「因為你們，我更勇敢地站了起來。接下來還有好多想做的事，各種不同的挑戰，我會繼續努力的。我，一歲了。才剛剛學會站，準備開始跑。一起往上走吧。」

【賈永婕全文】

今天，是我成為 101 董座滿 一週年的日子。

沒錯，賈董一歲了。

一個未滿一歲的「新手董座」，這一年，跌跌撞撞，淋過幾場暴雨，也站上過陽光最燦爛的高樓之巔。

努力學會扮演新的角色，從風雨裡學會堅持方向。

所以，你問我這一年學到什麼？

我學會了：

如果你做得太不一樣，一開始可能會被懷疑；但只要你夠堅定、夠清楚你為什麼要這樣做——

不跟風，也不回頭，走自己的大路，總有一片天！

很多人問：「為什麼是你？」

但也越來越多人說：「還好是你。」

我用行動證明：「婕出董座」還有「女中豪婕」

謝謝這一年來給我機會、也給我試煉的人。

謝謝那些提醒、挑戰、支持與誤解。

因為你們，我更勇敢地站了起來。接下來還有好多想做的事，各種不同的挑戰，我會繼續努力的。

我，一歲了。

才剛剛學會站，準備開始跑。

一起往上走吧。