謝承均《鬥魚》反派形象太深刻！　李玉璽爆私下反差：是超級暖男

記者孟育民／台北報導

實境綜藝《花甲少年趣旅行》，最新找來謝承均、六月、李玉璽、項婕如組成旅伴，攜手暢遊台中。六月、李玉璽接受MyVideo專訪，身為節目開播以來首位「三刷」的男少年，李玉璽坦言每次都期待新組合擦出不一樣的火花，但見到這回的旅伴組合後，竟忍不住自我提醒：「有點擔心會不會一直在喝，怕太開心啦！」

▲謝承均、六月、李玉璽、項婕如組成旅伴，攜手暢遊台中。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

六月第一次加入《花甲》，笑喊自己一直都是配合型旅伴，最怕兩種「被拱當導遊、激烈運動」，自嘲：「媽媽擔心體力跟不上年輕組的腳步，哈哈哈！」沒想到這趟旅程卻讓她相當自在，「覺得超開心，這趟真的像度假！」

▲六月享受旅程。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

這趟旅程中，李玉璽圓夢體驗「滑雪」，他對旅伴印象也大翻轉，過去因夯劇《鬥魚》留下「很壞」既定形象的謝承均，實際相處竟讓他跌破眼鏡，「仔哥（謝承均）私下其實是個超級暖男，人真的很好，很照顧大家。」

▲李玉璽誇讚謝承均是暖男。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

六月則把「換裝拍照」列為最難忘的笑點行程。雖然她拍戲穿古裝見怪不怪，但和朋友一起換裝合照「笑料加倍」：「尤其是李玉璽穿旗袍，我笑到一直流眼淚！」談到同行夥伴，她直呼全員都是熟悉的朋友，不忘對多年閨蜜「仔哥」喊話我愛你，同時也誇讚婕如、玉璽很體貼、會照顧人，「媽媽已經在期待下一次旅行了！」