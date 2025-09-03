蕾菈烏鴉嘴成真！婚禮爆氣脫口「如果再結第三次婚」　昔日恩愛畫面遭網挖

記者孟育民／台北報導

網紅蕾菈在2日晚間突宣布與丈夫湯宇結束三年婚姻，看似穩定的兩人，突如其來的消息令許多人感到震驚，不過，她強調兩人是和平離婚，「這不是衝動，也不是爭吵的結果」。如今網友翻出她當年在婚禮時在後台脫口「可能有第三段婚姻」，紛紛留言：「直接預告會離婚了」、「離婚朝聖」。

▲▼蕾菈昔日話成真。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I`m Lyla）

蕾菈在2022年公開婚禮幕後影片，當時她忙進忙出，還接受快問快答挑戰，突爆氣說：「我就算這次離婚有沒有，我如果有機會再結第三次，我他X再也不辦婚禮了！我頭現在是超多東西，我會爆炸。」如今畫面遭網友翻出，婚禮時的甜蜜誓詞已成過往，蕾菈當時的烏雅嘴更意外成真，令人感慨萬千。

▲蕾菈、湯宇恩愛畫面已成過往。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I`m Lyla）

事實上，蕾菈當年宣布再婚時，也免不了遭部分網友酸言酸語，還有人攻擊她「買一送一」。對此，蕾菈坦蕩反擊，「為什麼離過婚的女性越來越弱勢？因為不管是什麼原因離婚，女性只會被冠上二手，買一送一的名號，好像大家都是處男處女似的，更何況單親也並不是一件錯事！」

蕾菈坦言，她在離婚後的六、七年來，一直都很懼怕婚姻，怕又再次受到傷害，但是決定嫁給湯宇時，她告訴自己「感情沒有絕對跟永遠」，雖然未來的事說不準，「但我現在想愛，我願意被愛，他值得我愛。」認為珍惜當下更重要。