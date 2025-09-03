獨家專訪／朴炯植吃馬東石拳頭：跟我臉一樣大！　真實比對太驚人

記者吳睿慈／專訪

Disney+獨家播出最新奇幻英雄韓劇《十二使者》融合東方十二生肖傳說，並來到現代守護世界的各式設定，由「最強大叔」馬東石領軍12位使者，對抗來自冥界的邪靈「昊鬼」朴炯植，打造全新亞洲英雄。兩位主角馬東石、朴炯植接受《ETtoday》獨家專訪，朴炯植對於馬東石的拳頭威力讚嘆不已，「他的拳頭跟我的臉一樣大！」為了壓過對方的氣勢，他所飾演的「昊鬼」擁有一對攻擊性極強的翅膀，帶給觀眾精彩的CG特效打鬥場面。

▲▼朴炯植在戲劇裡有很多吊鋼絲戲份，吊到懷疑人生。（圖／Disney+提供）



朴炯植首度接下反派角色，在《十二使者》裡飾演象徵烏鴉的惡靈，邪惡力量威脅著天使。戲劇打造精彩的對決場面，CG特效看得觀眾相當過癮，他揭開背後拍攝的辛苦一面，「因為要戴著翅膀移動，劇裡有非常多的吊鋼絲戲份，除了吃飯的時間，幾乎一整天都被吊起來，那個時候確實有點痛苦。」角色很考驗體力，朴炯植自虧：「有時候我也會自我懷疑『現在到底在哪裡，我到底在做什麼呢』。」

▲馬東石拳頭真的比朴炯植臉還大，真實比對太驚人。（圖／Disney+提供）



而朴炯植與馬東石在劇裡不乏對決場面，被問及對方的拳頭威力如何？他先是讚嘆一聲，接著看著對方稱讚：「哥哥從很久以前就開始運動了，他非常帥氣，實際上看到還要更帥氣，他的拳頭跟我的臉一樣大！」馬東石露出靦腆笑容，同時比出拳頭笑喊「我的拳頭真的很大！」

▲▼馬東石解釋CG特效最困難的地方在於要「空揮」數百次，導致肩膀很痛。（圖／Disney+提供）

為了對抗馬東石，朴炯植也解釋：「比起單純只鍛鍊肌肉或是體態，畢竟戲劇主題是奇幻，要運用在那裡面所擁有的能量、氣勢等等。」透過一雙暗黑翅膀與「最強大叔」決鬥。馬東石緊接著舉例CG效果拍攝的困難之處，「像我以前拍攝《永恆族》的時候，因為沒有實際物體，只有前方放著網球，在這樣的狀態下，必須要一直空揮、出拳，所以我的肩膀真的好痛。」靠想像力演戲雖然辛苦，但馬東石笑說：「當你看到成果時，還是會有其中感到有趣的部分。」

▲朴炯植向台灣觀眾打招呼，希望大家多多喜愛戲劇。（圖／Disney+提供）



《十二使者》一次集結馬東石、朴炯植、徐仁國、成東鎰、李主儐、高圭弼、康美娜、成愉頻、安芝慧、雷嘉汭等大咖演員，朴炯植親自向劇迷喊話：「這是在一個作品中很難一次看到的演員陣容，可以透過奇幻動作英雄題材跟大家見面，絕對會讓大家大飽眼福、大飽耳福，觀眾只要好好地享受即可，請大家多多喜愛。」戲劇每週六、日在Disney+上架播出。