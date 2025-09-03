▲(G)I-DLE Minnie新髮型神撞楊丞琳！粉絲狂刷：「下一秒要唱任意門」 。（圖／翻攝IG@min.nicha）

記者王威智／綜合報導

南韓女團 i-dle 的泰國成員 Minnie（米妮），最近登上時尚雜誌《W Korea》封面，本來只是展現百變時尚，但沒想到一頭亮橘色短髮竟成了焦點！不少網友一看照片，瞬間腦中浮現同一個人，就是楊丞琳，還笑說「根本回不去了！」

身為 Miu Miu 品牌大使的 Minnie，此次挑戰多款造型，不論是短版外套搭紅色長靴的高冷氣場，還是彩色格紋與亮黃皮革裙的俏皮混搭，都完美駕馭。最讓粉絲驚掉下巴的，是她換上齊瀏海短髮、冰藍色洋裝的時候，帥氣中帶點甜美，氛圍直接「楊丞琳上身」。

說到這，怎能不提楊丞琳當年的經典「水母頭」！2007年專輯《任意門》時，她以圓弧厚瀏海加層次長髮，創造出前衛又俏皮的造型，還因為好整理被封為「懶人頭」。當年少女圈人人瘋狂模仿，成為時尚指標。如今 Minnie 的新造型讓這股潮流再度翻紅，網友直呼「根本是斷了長髮尾的楊丞琳」。

這組照片釋出後，立即引起社群熱議，許多留言直言「以為是楊丞琳」、「下一秒要唱任意門了吧」、「太像了完全回不去」。