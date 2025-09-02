王彩樺醫美過度遭轟！認「不敢隆鼻」原因曝　泛淚喊話酸民：饒了我吧

記者孟育民／台北報導

56歲「台灣濱崎步」王彩樺近期因外貌引發關注，不僅正面回應外界對其外貌變化的質疑，更坦言自己因容貌焦慮而走上醫美之路。她（2日）出席「半人工膝關節置換手術」衛教記者會，透露已經沒再醫美，只會定期在山根打玻尿酸，「被罵成這樣還用，小小難過，如果酸民喜歡講就給他們講，大家快樂就好。」更忍不住泛淚喊話酸民。

▲王彩樺出席衛教記者會。（圖／讀者提供）

王彩樺因過去打玻尿酸導致組織融合，如果要隆鼻需要花費很多時間，如今早已放棄念頭，只靠手動「捏一捏」維持山根形狀，「我的山根只能打玻尿酸，讓它稍微不要那麼塌，我每天早上起床都會捏一捏鼻子，我一季大概要補一次，累積也花了10、20萬。」

▲王彩樺放棄隆鼻。（圖／讀者提供）

對於外界對她的外貌評價，遇到不少酸民放大檢視，她坦言難免難過，後來靠佛祖的故事轉念，「我都57歲了，饒了我吧！人生無常，還是做自己比較重要，希望大家多看我的表演，不要看我著臉，可不可以看彩樺很認真的演戲、搞笑跟唱歌，不要一直講我的臉。」講到激動處，她更忍不住眼眶泛淚，認為語言會傷人，希望酸民不要講不好聽的話。