老婆是害死爸媽兇手！　許凱被提離婚…虐戀田曦薇「摟懷中強吻」

記者黃庠棻／台北報導

Disney+古裝奇幻愛情劇《子夜歸》收視熱度持續飆升創佳績，不僅穩坐台灣Disney+收視前三強，更是同步拿下泰國、印尼等多國收視榜首，全亞洲掀起「梅夢成禎」CP狂潮。

▲《子夜歸》最新劇情中，許凱、田曦薇陷入又甜又虐的愛戀。（圖／Disney+提供）

《子夜歸》最新劇情進入高潮轉折，當捉妖天師梅逐雨（許凱飾）與傲嬌貓妖武禎（田曦薇飾）的身份真相大白，武禎體內的「詭嬰」竟是害死梅逐雨父母的元凶，讓本該甜蜜的新婚夫妻瞬間陷入命運對立。面對殘酷現實，武禎心痛提出和離，梅逐雨卻無法接受，瞬間難過到捏碎手中杯子，深情告白「我想糾纏妳」、「把我帶到這世俗紅塵的人是妳，妳不能就這樣把我拋下」。

一向情緒內斂的梅逐雨直接將武禎摟入懷中強吻，與先前溫柔的渡氣吻、纏綿的浴室吻形成強烈對比，這段帶著佔有慾與絕望的激吻戲碼，成功展現角色內心的愛恨糾葛。

田曦薇在哭戲方面同樣表現亮眼，面對心愛之人卻無法相守的痛苦，50秒落淚片段在社群媒體引發熱烈討論，田曦薇更親自在微博分享該片段並寫下「小貓，妳在後悔什麼呢？」獲得逾11萬網友按讚回應，網友紛紛留言「小貓別哭 我會心疼」、「給貓貓擦眼淚」。

《子夜歸》即將進入最後高潮，梅逐雨決心拋下一切與武禎結為連理，並前往栽培自己的「常羲宮」訣別。飾演常羲宮前任掌門、也是梅逐雨師傅的「四清」，由曾獲金鐘獎的台灣影帝邱心志主演，邱心志接連演出Disney+爆款劇《與鳳行》、《大奉打更人》後，這次又在《子夜歸》貢獻動人特別演出，精湛演技獲得全華人劇迷肯定。

除了主線甜虐戀外，《子夜歸》的支線CP同樣精彩，梅四（易大千飾）與柳太真（王佳怡飾）因換身術而產生的身份互換橋段既搞笑又甜蜜，兩人在玉真坊文人雅集上的心動時刻讓觀眾直呼「副CP也超好嗑」；而霜降（單敬堯飾）與斛珠（范詩然飾）的古靈精怪互動，更是為揪心劇情增添不少輕鬆氛圍。古裝奇幻愛情劇《子夜歸》已在Disney+ 獨家熱播中。

